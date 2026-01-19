Remo terá escalação 'próxima do ideal' na estreia no Parazão, afirma Braz

O torcedor do Remo que esperava ver um time alternativo na abertura do Campeonato Paraense 2026, visando preservar os atletas para o Brasileirão, teve uma surpresa. Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o executivo de futebol do clube, Marcos Braz, garantiu que o Leão entrará em campo no próximo sábado (24), diante do Bragantino, com uma formação muito próxima daquela que considera ideal.

A estratégia de Braz é fundamentada no condicionamento físico e no ritmo de jogo. Para o dirigente, o início da temporada exige que os principais jogadores ganhem "minutos de campo" antes do desafio maior no Barradão, contra o Vitória, na estreia da Série A, no dia 28.

"Por exemplo, na estreia do Parazão, no sábado, vamos colocar um time que seja próximo daquele que vai jogar contra o Vitória. Eu não posso poupar quem ainda não está condicionado. Semana após semana, vou analisar a avaliação da preparação física e decidir o que fazer", afirmou o executivo.

Ritmo de jogo como prioridade

A decisão de não poupar o elenco na estreia do Parazão contra o Bragantino-PA reflete o planejamento da comissão técnica liderada por Juan Carlos Osorio. Com um elenco reformulado para o retorno à primeira divisão após 31 anos, o entendimento interno é de que o entrosamento só virá com competições oficiais.

Recentemente, o Remo já deu uma amostra de sua força ao conquistar o título da Supercopa Grão-Pará contra o Águia de Marabá, em jogo que marcou a estreia de nomes como Yago Pikachu e Alef Manga.