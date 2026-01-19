Remo terá escalação 'próxima do ideal' na estreia no Parazão, afirma Braz Segundo o dirigente, o início da temporada exige que os principais jogadores ganhem "minutos de campo" antes do desafio maior no Barradão, contra o Vitória. Caio Maia 19.01.26 14h39 Remo terá força máxima diante do Bragantino. (Raul Martins/Remo) O torcedor do Remo que esperava ver um time alternativo na abertura do Campeonato Paraense 2026, visando preservar os atletas para o Brasileirão, teve uma surpresa. Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o executivo de futebol do clube, Marcos Braz, garantiu que o Leão entrará em campo no próximo sábado (24), diante do Bragantino, com uma formação muito próxima daquela que considera ideal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A estratégia de Braz é fundamentada no condicionamento físico e no ritmo de jogo. Para o dirigente, o início da temporada exige que os principais jogadores ganhem "minutos de campo" antes do desafio maior no Barradão, contra o Vitória, na estreia da Série A, no dia 28. "Por exemplo, na estreia do Parazão, no sábado, vamos colocar um time que seja próximo daquele que vai jogar contra o Vitória. Eu não posso poupar quem ainda não está condicionado. Semana após semana, vou analisar a avaliação da preparação física e decidir o que fazer", afirmou o executivo. Ritmo de jogo como prioridade A decisão de não poupar o elenco na estreia do Parazão contra o Bragantino-PA reflete o planejamento da comissão técnica liderada por Juan Carlos Osorio. Com um elenco reformulado para o retorno à primeira divisão após 31 anos, o entendimento interno é de que o entrosamento só virá com competições oficiais. Recentemente, o Remo já deu uma amostra de sua força ao conquistar o título da Supercopa Grão-Pará contra o Águia de Marabá, em jogo que marcou a estreia de nomes como Yago Pikachu e Alef Manga. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo terá escalação 'próxima do ideal' na estreia no Parazão, afirma Braz Segundo o dirigente, o início da temporada exige que os principais jogadores ganhem "minutos de campo" antes do desafio maior no Barradão, contra o Vitória. 19.01.26 14h39 Futebol Braz se preocupa com jogos seguidos do Remo no início de fevereiro: 'não sei como farão' Dirigente falou sobre a falta de flexibilidade da FPF na montagem do calendário e disse que avalia condição. 19.01.26 14h31 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48