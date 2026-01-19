Capa Jornal Amazônia
Braz se preocupa com jogos seguidos do Remo no início de fevereiro: 'não sei como farão'

Dirigente falou sobre a falta de flexibilidade da FPF na montagem do calendário e disse que avalia condição.

Caio Maia
fonte

Marcos Braz analisa calendário do Remo. (Wagner Santana / O Liberal)

O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, demonstrou preocupação em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal ao comentar o polêmico acúmulo de jogos do Leão neste início de temporada. O foco da atenção recai sobre a Federação Paraense de Futebol (FPF) e a falta de flexibilidade para ajustes de datas, especialmente com o clube tendo compromissos marcados para os dias 3 e 4 de fevereiro.

Para Braz, o planejamento do Remo, assim como o calendário dos torneios, deve olhar para o cenário nacional. O executivo foi enfático ao afirmar que as competições estaduais, embora tradicionais, ficam em segundo plano diante de datas escolhidas pela CBF para o Brasileirão.

"O Campeonato Brasileiro se sobrepõe aos torneios estaduais, independentemente do estado do Brasil. Se entenderem que a FPF não pode trocar as datas, não sei como farão. No meu entendimento, é importante para a federação ter um clube na elite do futebol brasileiro. Acho que o que puder ser feito para ajudar, deve ser feito; mas, se não houver data, paciência", disparou o dirigente.

Entenda o caso

O conflito de datas no calendário do Remo ocorrerá no início de fevereiro. Segundo a tabela divulgada pela FPF, o Leão enfrenta o Águia de Marabá, no dia 3, pela 3ª rodada, em Belém. No dia seguinte, no entanto, o Time de Periçá volta a entrar em campo pela 2ª rodada da Série A, enfrentando o Mirassol, no Mangueirão.

De acordo com o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, a entidade queria que o Parazão começasse mais cedo, na primeira semana de janeiro, justamente para evitar conflitos com competições nacionais, como a Série A. No entanto, os clubes preferiram adiar o início do torneio, causando conflito de datas em jogos do Remo.

Remo
