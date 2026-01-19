Braz se preocupa com jogos seguidos do Remo no início de fevereiro: 'não sei como farão' Dirigente falou sobre a falta de flexibilidade da FPF na montagem do calendário e disse que avalia condição. Caio Maia 19.01.26 14h31 Marcos Braz analisa calendário do Remo. (Wagner Santana / O Liberal) O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, demonstrou preocupação em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal ao comentar o polêmico acúmulo de jogos do Leão neste início de temporada. O foco da atenção recai sobre a Federação Paraense de Futebol (FPF) e a falta de flexibilidade para ajustes de datas, especialmente com o clube tendo compromissos marcados para os dias 3 e 4 de fevereiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para Braz, o planejamento do Remo, assim como o calendário dos torneios, deve olhar para o cenário nacional. O executivo foi enfático ao afirmar que as competições estaduais, embora tradicionais, ficam em segundo plano diante de datas escolhidas pela CBF para o Brasileirão. VEJA MAIS Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará Pikachu celebra estreia no Remo, destaca responsabilidade e critica gramado do Mangueirão Jogador foi um dos personagens da partida contra o Águia de Marabá, sendo autor de um dos gols da vitória azulina "O Campeonato Brasileiro se sobrepõe aos torneios estaduais, independentemente do estado do Brasil. Se entenderem que a FPF não pode trocar as datas, não sei como farão. No meu entendimento, é importante para a federação ter um clube na elite do futebol brasileiro. Acho que o que puder ser feito para ajudar, deve ser feito; mas, se não houver data, paciência", disparou o dirigente. Entenda o caso O conflito de datas no calendário do Remo ocorrerá no início de fevereiro. Segundo a tabela divulgada pela FPF, o Leão enfrenta o Águia de Marabá, no dia 3, pela 3ª rodada, em Belém. No dia seguinte, no entanto, o Time de Periçá volta a entrar em campo pela 2ª rodada da Série A, enfrentando o Mirassol, no Mangueirão. De acordo com o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, a entidade queria que o Parazão começasse mais cedo, na primeira semana de janeiro, justamente para evitar conflitos com competições nacionais, como a Série A. No entanto, os clubes preferiram adiar o início do torneio, causando conflito de datas em jogos do Remo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo marcos braz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo terá escalação 'próxima do ideal' na estreia no Parazão, afirma Braz Segundo o dirigente, o início da temporada exige que os principais jogadores ganhem "minutos de campo" antes do desafio maior no Barradão, contra o Vitória. 19.01.26 14h39 Futebol Braz se preocupa com jogos seguidos do Remo no início de fevereiro: 'não sei como farão' Dirigente falou sobre a falta de flexibilidade da FPF na montagem do calendário e disse que avalia condição. 19.01.26 14h31 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48