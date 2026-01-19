Capa Jornal Amazônia
Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão"

Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará

Redação O Liberal
fonte

Pikachu entrou no segundo tempo e foi importante na virada azulina (Wagner Santana/O Liberal)

Yago Pikachu teve a estreia dos sonhos pelo Clube do Remo. No último domingo (18), no Mangueirão, o camisa 22 entrou no segundo tempo, marcou um gol e ajudou o Leão a conquistar a Supercopa Grão-Pará por 2-1 diante do Águia de Marabá.

Nas redes sociais, Yago celebrou o início de trajetória vitoriosa com a camisa azulina.

"Estreia com gol e título, foi melhor do que eu poderia imaginar. Vamos seguir trabalhando para fazer uma grande temporada. Que 2026 seja abençoado!"

Nos comentários, muitos ex-jogadores identificados com o Clube de Periçá aproveitaram para dar os parabéns pela conquista ao novo jogador do Leão. Entre eles, o ídolo azulino Eduardo Ramos, que atuou com Yago no Paysandu, na temporada 2013.

"Ano abençoado para você, bebê, no nosso Leão", postou o 'Mito'.

image (Reprodução/Instagram)

Artilheiro da Série B 2025 com a camisa remista, o agora atacante do Coritiba, Pedro Rocha, também festejou a boa estreia do seu ex-companheiro de Fortaleza. "Boa, irmão!"

O próximo jogo do Clube do Remo será na estreia do Campeonato Paraense 2026, no próximo sábado (24), às 16h, contra o Bragantino, no Mangueirão.

