Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista

Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 

Goleiro está sem clube desde que deixou o Al-Raed, da Arábia Saudita (Reprodução / Instagram / André Moreira)

O Remo estreou oficialmente na temporada de 2026 no último domingo (18), quando venceu o Águia de Marabá e conquistou a Supercopa Grão-Pará, mas o time está longe de estar fechado. O clube azulino ainda está no mercado em busca de reforços para a equipe, que foca na Série A. Conforme informações do jornalista Venê Casagrande, do SBT Rio, o Leão Azul está em negociação com o goleiro português André Moreira, ex-Atlético de Madrid.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo as informações, as conversas entre o clube paraense e o jogador português estão bem avançadas e próximas de um acerto. O contrato entre as partes seria, inicialmente, de um ano.

André Moreira tem 30 anos e está livre no mercado após duas temporadas na Arábia Saudita, onde defendeu o Al-Raed. No fim do ano passado, o jogador não teve o vínculo renovado e está sem clube.

O jogador iniciou a carreira no GD Ribeirão, de Portugal, e também passou por equipes portuguesas como União Madeira, Belenenses, Moreirense, SC Braga, Feirense e B SAD. O goleiro foi comprado pelo Atlético de Madrid, mas não chegou a atuar pela equipe espanhola. Ele foi emprestado ao Aston Villa e, depois, vendido ao Grasshoppers, da Suíça, até se transferir para a Arábia Saudita.

Até o momento, a contratação não foi confirmada pelo clube azulino.

Se confirmada, no Remo, o português brigará pela posição com Marcelo Rangel, ídolo azulino e grande destaque da equipe nas campanhas de acesso à Série B e à elite do futebol brasileiro. Atualmente, além do camisa 88, o Leão Azul tem Ygor Vinhas como opção no banco.

