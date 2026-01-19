Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada O Liberal 19.01.26 11h30 Goleiro está sem clube desde que deixou o Al-Raed, da Arábia Saudita (Reprodução / Instagram / André Moreira) O Remo estreou oficialmente na temporada de 2026 no último domingo (18), quando venceu o Águia de Marabá e conquistou a Supercopa Grão-Pará, mas o time está longe de estar fechado. O clube azulino ainda está no mercado em busca de reforços para a equipe, que foca na Série A. Conforme informações do jornalista Venê Casagrande, do SBT Rio, o Leão Azul está em negociação com o goleiro português André Moreira, ex-Atlético de Madrid. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo as informações, as conversas entre o clube paraense e o jogador português estão bem avançadas e próximas de um acerto. O contrato entre as partes seria, inicialmente, de um ano. André Moreira tem 30 anos e está livre no mercado após duas temporadas na Arábia Saudita, onde defendeu o Al-Raed. No fim do ano passado, o jogador não teve o vínculo renovado e está sem clube. VEJA MAIS Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará Pikachu celebra estreia no Remo, destaca responsabilidade e critica gramado do Mangueirão Jogador foi um dos personagens da partida contra o Águia de Marabá, sendo autor de um dos gols da vitória azulina O jogador iniciou a carreira no GD Ribeirão, de Portugal, e também passou por equipes portuguesas como União Madeira, Belenenses, Moreirense, SC Braga, Feirense e B SAD. O goleiro foi comprado pelo Atlético de Madrid, mas não chegou a atuar pela equipe espanhola. Ele foi emprestado ao Aston Villa e, depois, vendido ao Grasshoppers, da Suíça, até se transferir para a Arábia Saudita. Até o momento, a contratação não foi confirmada pelo clube azulino. Se confirmada, no Remo, o português brigará pela posição com Marcelo Rangel, ídolo azulino e grande destaque da equipe nas campanhas de acesso à Série B e à elite do futebol brasileiro. Atualmente, além do camisa 88, o Leão Azul tem Ygor Vinhas como opção no banco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 Futebol Pikachu celebra estreia no Remo, destaca responsabilidade e critica gramado do Mangueirão Jogador foi um dos personagens da partida contra o Águia de Marabá, sendo autor de um dos gols da vitória azulina 19.01.26 9h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48 HOMENAGEM Vídeo: após título, jogadores do Clube do Remo entregam medalhas ao Águia de Marabá; entenda Gesto de solidariedade ocorreu após tragédia envolvendo delegação sub-20 do Águia que sofreu acidente no Tocantins 18.01.26 19h49