Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025

O jogo entre Remo e Águia de Marabá, válido pela final da Supercopa Grão-Pará, levou mais de 25 mil torcedores pagantes ao Mangueirão no último domingo (18). Com direito a uma final eletrizante, a torcida, principalmente do Leão Azul, marcou presença no estádio e fez a festa. O número é o triplo em relação à última edição da disputa, que foi entre Paysandu e Tuna, em 2025, que teve pouco mais de 8 mil.

Conforme informações do borderô do jogo, a partida teve um total de 25.023 pagantes, sendo que 500 foram torcedores do Águia, enquanto a torcida azulina lotou o lado A do estádio. Com isso, o jogo arrecadou R$ 928.541,00.

Desse valor, R$ 466.676,25 foram utilizados para custear despesas do jogo, como aluguel do campo, segurança, logística, alimentação, entre outros. Com isso, o lucro da partida foi de R$ 459.854,75.

O Remo, campeão da Supercopa, vai receber 60% do valor, ou seja, R$ 275.518,85. Já o Águia recebe os 40% restantes, totalizando R$ 183.945,40.

Em comparação com 2025, o aumento do público pagante foi de aproximadamente 189,6%. O duelo entre Paysandu e Tuna teve um total de 8.639 pagantes, sendo a maioria bicolor, e um público total de 12.043, gerando uma renda bruta de R$ 349.920,00.

O jogo

Os torcedores que foram ao Mangueirão no último domingo viram o Azulão sair na frente com PH. No entanto, na sequência, acompanharam o empate do Remo com Yago Pikachu, que fez sua estreia com a camisa azulina, e a virada, que veio com Eduardo Melo. Com isso, o Leão Azul venceu a partida por 2 a 1 e levantou a primeira taça do ano, dando início à temporada do futebol paraense.

No próximo final de semana, o Campeonato Paraense começa. O duelo de abertura do estadual será entre Remo e São Raimundo, no sábado (24), às 16h, no Mangueirão. O Águia estreia contra o Santa Rosa no mesmo dia, às 17h, no Zinho de Oliveira, em Marabá.