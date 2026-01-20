Com ingressos a partir de R$ 60, Remo inicia venda de entradas para estreia no Parazão Preço foi reajustado em aproximadamente 50% em relação ao praticado no estadual de 2025. Caio Maia 20.01.26 11h29 Remo estreia no Parazão no Mangueirão. (Wagner Santana / O Liberal) O Remo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paraense de 2026. O duelo será disputado no estádio Mangueirão, em Belém, no sábado (24), às 16h. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo No anúncio feito pelo clube nas redes sociais, o que chamou a atenção da torcida foi o valor das entradas. Segundo o clube, os bilhetes custam R$ 60,00 para o setor de arquibancadas e R$ 120,00 para as cadeiras. O preço foi reajustado em aproximadamente 50% em relação ao praticado no Parazão de 2025. VEJA MAIS Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro Após críticas, gramado do Mangueirão passará por reparos, diz agrônomo Gramado do Estádio Olímpico do Pará foi alvo de críticas de dirigentes e torcedores do Remo Os ingressos podem ser adquiridos em lojas oficiais do Remo espalhadas pela região metropolitana ou pelo site da Tickzi, mediante a cobrança de taxa de conveniência. As entradas são limitadas. Temporada Este será o segundo compromisso do Remo em 2026. No último final de semana, a equipe azulina venceu o Águia de Marabá por 2 a 1 e conquistou a Supercopa Grão-Pará. No entanto, naquele duelo, o Leão utilizou uma equipe bastante alternativa. A tendência é que o clube entre com força máxima diante do Bragantino. De acordo com o executivo de futebol azulino, Marcos Braz, o Remo deve levar a campo uma equipe bem próxima daquela que o técnico Juan Carlos Osorio considera ideal. O motivo é dar rodagem aos atletas antes da estreia na Série A, contra o Vitória. Esta será a última partida antes do duelo contra os baianos. No dia 28 de janeiro, o Time de Periçá viaja até Salvador para enfrentar o Leão da Barra, na partida que representa o retorno da equipe azulina à Série A depois de 32 anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo ingressos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MMA Sport Club Elite Judô é lançada em treino aberto na Upper Arena e apresenta novo projeto para o judô brasileiro 20.01.26 11h41 Futebol Com ingressos a partir de R$ 60, Remo inicia venda de entradas para estreia no Parazão Preço foi reajustado em aproximadamente 50% em relação ao praticado no estadual de 2025. 20.01.26 11h29 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 futebol Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão Papão encara o São Raimundo na primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (25), na Curuzu 20.01.26 10h48