Remo

Com ingressos a partir de R$ 60, Remo inicia venda de entradas para estreia no Parazão

Preço foi reajustado em aproximadamente 50% em relação ao praticado no estadual de 2025.

Caio Maia
fonte

Remo estreia no Parazão no Mangueirão. (Wagner Santana / O Liberal)

O Remo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paraense de 2026. O duelo será disputado no estádio Mangueirão, em Belém, no sábado (24), às 16h.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No anúncio feito pelo clube nas redes sociais, o que chamou a atenção da torcida foi o valor das entradas. Segundo o clube, os bilhetes custam R$ 60,00 para o setor de arquibancadas e R$ 120,00 para as cadeiras. O preço foi reajustado em aproximadamente 50% em relação ao praticado no Parazão de 2025.

Os ingressos podem ser adquiridos em lojas oficiais do Remo espalhadas pela região metropolitana ou pelo site da Tickzi, mediante a cobrança de taxa de conveniência. As entradas são limitadas.

Temporada

Este será o segundo compromisso do Remo em 2026. No último final de semana, a equipe azulina venceu o Águia de Marabá por 2 a 1 e conquistou a Supercopa Grão-Pará. No entanto, naquele duelo, o Leão utilizou uma equipe bastante alternativa.

A tendência é que o clube entre com força máxima diante do Bragantino. De acordo com o executivo de futebol azulino, Marcos Braz, o Remo deve levar a campo uma equipe bem próxima daquela que o técnico Juan Carlos Osorio considera ideal. O motivo é dar rodagem aos atletas antes da estreia na Série A, contra o Vitória.

Esta será a última partida antes do duelo contra os baianos. No dia 28 de janeiro, o Time de Periçá viaja até Salvador para enfrentar o Leão da Barra, na partida que representa o retorno da equipe azulina à Série A depois de 32 anos.

