Casagrande ganha camisa retrô do Remo enviada por ídolo azulino Mesquita Ex-jogador e comentarista publicou vídeo nas redes sociais agradecendo o presente e lembrando simpatia antiga pelo clube paraense Fabyo Cruz 07.03.26 15h39 Na gravação, o comentarista mostra a camisa e agradece o presente, lembrando que a homenagem surgiu após ele comentar recentemente sobre a simpatia que tem pelo clube paraense desde a infância (Foto: Reprodução/Instagram Walter Casagrande) O comentarista esportivo e ex-jogador Walter Casagrande Júnior recebeu uma camisa retrô do Clube do Remo como presente do ex-atleta azulino Raimundo Nonato Mesquita. O momento foi compartilhado pelo próprio Casagrande em um vídeo publicado neste sábado (7), nas redes sociais. Na gravação, o comentarista mostra a camisa e agradece o presente, lembrando que a homenagem surgiu após ele comentar recentemente sobre a simpatia que tem pelo clube paraense desde a infância. “Olá pessoal, olha que camisa linda do Remo. Ganhei de uma amiga minha porque ela viu um vídeo que eu gravei há poucas semanas falando sobre a minha simpatia, meu carinho pelo Clube do Remo”, disse. Durante o vídeo, Casagrande contou que seu interesse pelo clube surgiu ainda na adolescência, quando assistiu a uma partida do Remo contra o Sport Club Corinthians Paulista, em 1965, pela televisão. Segundo ele, a vitória azulina por 1 a 0 marcou sua memória. “Eu estava aqui em São Paulo, tinha 12 anos, fui jogar futebol de salão e estava passando Remo e Corinthians. O Remo ganhou por 1 a 0, com gol do Mesquita, camisa 8. Era um jogador agressivo, habilidoso, técnico, que ia para cima mesmo”, relembrou. Casagrande disse que ficou surpreso quando Mesquita respondeu a um vídeo em que ele mencionava o episódio e se ofereceu para enviar a camisa retrô do clube. Ao receber o presente, o ex-jogador agradeceu e afirmou que pretende visitar Belém em breve. “Mesquita, sua camisa chegou. Olha que camisa linda, retrô número 33, maravilhosa. Amei a camisa, muito obrigado. Quando eu for em Belém do Pará, espero ir em breve assistir um jogo do Remo, vou te procurar”, afirmou. No vídeo, Casagrande também comentou sobre a final do clássico Re-Pa, disputado entre Remo e Paysandu Sport Club. O primeiro jogo terminou com vitória bicolor por 2 a 1. Apesar de declarar torcida pelo Remo, ele defendeu que o clássico seja decidido dentro de campo. “Eu não tenho nada contra o Paysandu, inclusive acho a camisa lindíssima. Mas tenho um carinho espontâneo pelo Remo. Vou torcer pelo Remo, quero que o Remo seja campeão. Boa sorte aos dois e que esse Re-Pa seja histórico, só jogando bola”, disse. Trajetória de Casagrande Walter Casagrande Júnior é ex-centroavante e comentarista esportivo. Revelado pelo Corinthians, ele se tornou um dos símbolos do clube nos anos 1980, especialmente durante o movimento conhecido como Democracia Corinthiana. Pelo time paulista, marcou 103 gols em 256 partidas e conquistou o Campeonato Paulista de 1982 e 1983. Após encerrar a carreira como jogador, Casagrande atuou por mais de duas décadas como comentarista na TV Globo, entre 1998 e 2022. Atualmente, mantém uma coluna no portal UOL. Ídolo histórico do Remo O presente enviado ao comentarista partiu de Raimundo Nonato Mesquita, um dos maiores ídolos da história do Clube do Remo. Nascido em Belém, em 1950, o ex-meia-atacante é o quarto maior artilheiro da história azulina, com 132 gols marcados. Mesquita teve papel importante no período considerado um dos mais vitoriosos do clube, na década de 1970, quando o Remo manteve uma sequência histórica de 25 jogos de invencibilidade contra o Paysandu entre 1973 e 1976. O ex-jogador também marcou o primeiro gol da história do Estádio Mangueirão, em 1978, atuando pela Seleção Paraense em uma partida contra o Uruguai. Além disso, conquistou títulos estaduais pelos três grandes clubes do Pará: Tuna Luso Brasileira, Remo e Paysandu. 