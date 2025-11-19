Deu ruim! Torcedora do Avaí que proferiu atos racistas contra torcida do Remo é demitida Ana Costa Milena Schwtzer, ex-conselheira do Avaí ficou sem o emprego após atos racistas e xenofóbicos contra torcedores do Remo Fábio Will 19.11.25 14h48 A informação foi confirmada após a empresa em que Ana Costa Milena Schwtzer emitir uma nota (Reprodução / @FutebolParaenbse) Os desdobramentos do caso da torcedora do Avaí, Ana Costa Milena Schwtzer, que proferiu ataques racistas e xenofóbicos contra torcedores do Remo, na partida entre Avaí x Remo, no último sábado (15), na Ressacada, em Florianópolis (SC), ganhou mais um capítulo. Ana Costa Milena Schwtzer foi demitida da empresa onde trabalhava, após a repercussão do caso. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A informação foi confirmada após a empresa em que Ana Costa Milena Schwtzer emitir uma nota, em sua rede sociais, sobre o processo envolvendo a torcedora, ocorrido no jogo contra o Remo. No comunicado, o Grupo Orbenk informou que não concorda com as atitudes de teor racista e xenofóbica de Schwtze, que as imagens foram analisadas e de acordo com o Código de Ética e Conduta e legislação vigente, a empresa decidiu pelo desligamento da colaboradora. A empresa reforçou ainda que esses comportamentos são incompatíveis com o que pensa o Grupo Orbenk e que mantém tolerância zero ao racismo, xenofobismo ou descriminação. O grupo ressalta ainda que valoriza o compromisso com a diversidade, ética e respeito à sociedade. VEJA MAIS Autora de ataques racistas em jogo entre Avaí e Remo pede desculpas: 'palavras fortes e inadequadas' Ana Costa Milena Schwtzer publica nota de desculpas e promete agir com mais equilíbrio Mulher que cometeu racismo contra torcedores do Remo é ex-conselheira do Avaí Torcedora e ex-conselheira do Avaí foi identificada e terá seu acesso ao clube suspenso Torcedora do Avaí é flagrada fazendo ataques racistas contra torcedores do Remo As imagens repercutiram nas redes sociais e geraram indignação COMUNICADO OFICIAL DA EMPRESA "O Grupo Orbenk informa que concluiu o processo interno de apuração referente ao episódio ocorrido no último final de semana, durante o jogo entre Avaí e Remo, envolvendo manifestações de teor racista e xenofóbico atribuídas a uma colaboradora da empresa. Após análise rigorosa, conduzida conforme nosso Código de Ética e Conduta e a legislação vigente, a Orbenk adotou todas as medidas cabíveis, incluindo o desligamento da colaboradora. Decisões dessa natureza exigem o cumprimento responsável e justo das etapas previstas em nossos processos de compliance, conduzidas com a devida celeridade, em alinhamento ao nosso compromisso com a sociedade. A empresa reforça que comportamentos discriminatórios, dentro ou fora do ambiente de trabalho, são absolutamente incompatíveis com os valores que norteiam nossos 39 anos de história. Mantemos uma política inegociável de tolerância zero ao racismo, à xenofobia e a qualquer forma de violência ou discriminação, envolvendo nossos mais de 35 mil colaboradores. Manifestamos nossa solidariedade aos que sofreram as ofensas e reiteramos nosso compromisso permanente com a valorização das pessoas, a diversidade, a ética, o respeito e a promoção de ambientes seguros e inclusivos. Seguiremos firmes na defesa dos direitos humanos e na construção de uma sociedade mais justa e respeitosa. Grupo Orbenk” Comunicado da empresa Orbenk (Reprodução / Orbenk) Palavras da torcedora Na última terça-feira (18), Ana Costa Milena Schwtzer utilizou seu perfil no Instagram para pedir desculpas pelo ocorrido. A torcedora e ex-conselheira do Avaí afirmou que sente um “profundo arrependimento” e que utilizou “palavras fortes e inadequadas” e que promete agir “com mais equilíbrio e respeito”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte remo remo avaí x remo racismo avaí xenofobia jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso' O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão 20.11.25 19h14 Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19