Deu ruim! Torcedora do Avaí que proferiu atos racistas contra torcida do Remo é demitida

Os desdobramentos do caso da torcedora do Avaí, Ana Costa Milena Schwtzer, que proferiu ataques racistas e xenofóbicos contra torcedores do Remo, na partida entre Avaí x Remo, no último sábado (15), na Ressacada, em Florianópolis (SC), ganhou mais um capítulo. Ana Costa Milena Schwtzer foi demitida da empresa onde trabalhava, após a repercussão do caso.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A informação foi confirmada após a empresa em que Ana Costa Milena Schwtzer emitir uma nota, em sua rede sociais, sobre o processo envolvendo a torcedora, ocorrido no jogo contra o Remo.

No comunicado, o Grupo Orbenk informou que não concorda com as atitudes de teor racista e xenofóbica de Schwtze, que as imagens foram analisadas e de acordo com o Código de Ética e Conduta e legislação vigente, a empresa decidiu pelo desligamento da colaboradora. A empresa reforçou ainda que esses comportamentos são incompatíveis com o que pensa o Grupo Orbenk e que mantém tolerância zero ao racismo, xenofobismo ou descriminação. O grupo ressalta ainda que valoriza o compromisso com a diversidade, ética e respeito à sociedade.

VEJA MAIS

COMUNICADO OFICIAL DA EMPRESA

"O Grupo Orbenk informa que concluiu o processo interno de apuração referente ao episódio ocorrido no último final de semana, durante o jogo entre Avaí e Remo, envolvendo manifestações de teor racista e xenofóbico atribuídas a uma colaboradora da empresa. Após análise rigorosa, conduzida conforme nosso Código de Ética e Conduta e a legislação vigente, a Orbenk adotou todas as medidas cabíveis, incluindo o desligamento da colaboradora.

Decisões dessa natureza exigem o cumprimento responsável e justo das etapas previstas em nossos processos de compliance, conduzidas com a devida celeridade, em alinhamento ao nosso compromisso com a sociedade.

A empresa reforça que comportamentos discriminatórios, dentro ou fora do ambiente de trabalho, são absolutamente incompatíveis com os valores que norteiam nossos 39 anos de história. Mantemos uma política inegociável de tolerância zero ao racismo, à xenofobia e a qualquer forma de violência ou discriminação, envolvendo nossos mais de 35 mil colaboradores.

Manifestamos nossa solidariedade aos que sofreram as ofensas e reiteramos nosso compromisso permanente com a valorização das pessoas, a diversidade, a ética, o respeito e a promoção de ambientes seguros e inclusivos.

Seguiremos firmes na defesa dos direitos humanos e na construção de uma sociedade mais justa e respeitosa. Grupo Orbenk”

Comunicado da empresa Orbenk (Reprodução / Orbenk)

Palavras da torcedora

Na última terça-feira (18), Ana Costa Milena Schwtzer utilizou seu perfil no Instagram para pedir desculpas pelo ocorrido. A torcedora e ex-conselheira do Avaí afirmou que sente um “profundo arrependimento” e que utilizou “palavras fortes e inadequadas” e que promete agir “com mais equilíbrio e respeito”.