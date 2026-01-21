Capa Jornal Amazônia
Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador

Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada

Fábio Will
fonte

Rafael Monti chega para ajudar o Leão na temporada mais importante do clube nos últimos 30 anos (Divulgação / Vinotinto-EQU)

O Clube do Remo confirmou nesta quarta-feira (21) a chegada de mais um reforço estrangeiro para a temporada 2026. Trata-se do atacante argentino Rafael Monti, de 26 anos, que estava atuando pelo Vinotinto Ecuador, onde teve desempenho expressivo no último ano.

A negociação foi revelada inicialmente pelo jornalista argentino Uriel Lugt e envolve um empréstimo válido por uma temporada. Conforme apurado, o acordo gira em torno de 350 mil dólares, com cláusula de opção de compra ao fim do contrato, desde que o jogador alcance metas estabelecidas entre as partes.

Rafael Monti chega ao Baenão após viver a fase mais artilheira de sua carreira. No futebol equatoriano, disputou 35 partidas, balançou as redes 18 vezes e ainda contribuiu com quatro assistências, sendo uma das principais referências ofensivas de sua equipe na temporada.

Formado no Acassuso, da Argentina, o centroavante construiu uma trajetória marcada por experiências internacionais. Na Espanha, defendeu EU La Jonquera, Llagostera e L’Escala FC. Depois, retornou ao futebol argentino, onde passou por Deportivo Muñiz e Atlético Fénix, antes de seguir para o Equador, onde se destacou vestindo a camisa do Vinotinto.

O Remo estreia no Campeonato Paraense no próximo sábado (24), às 16h, no Mangueirão, diante do Bragantino, pela 1ª rodada da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

