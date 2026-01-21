Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada Fábio Will 21.01.26 14h28 Rafael Monti chega para ajudar o Leão na temporada mais importante do clube nos últimos 30 anos (Divulgação / Vinotinto-EQU) O Clube do Remo confirmou nesta quarta-feira (21) a chegada de mais um reforço estrangeiro para a temporada 2026. Trata-se do atacante argentino Rafael Monti, de 26 anos, que estava atuando pelo Vinotinto Ecuador, onde teve desempenho expressivo no último ano. A negociação foi revelada inicialmente pelo jornalista argentino Uriel Lugt e envolve um empréstimo válido por uma temporada. Conforme apurado, o acordo gira em torno de 350 mil dólares, com cláusula de opção de compra ao fim do contrato, desde que o jogador alcance metas estabelecidas entre as partes. Rafael Monti chega ao Baenão após viver a fase mais artilheira de sua carreira. No futebol equatoriano, disputou 35 partidas, balançou as redes 18 vezes e ainda contribuiu com quatro assistências, sendo uma das principais referências ofensivas de sua equipe na temporada. Formado no Acassuso, da Argentina, o centroavante construiu uma trajetória marcada por experiências internacionais. Na Espanha, defendeu EU La Jonquera, Llagostera e L’Escala FC. Depois, retornou ao futebol argentino, onde passou por Deportivo Muñiz e Atlético Fénix, antes de seguir para o Equador, onde se destacou vestindo a camisa do Vinotinto. O Remo estreia no Campeonato Paraense no próximo sábado (24), às 16h, no Mangueirão, diante do Bragantino, pela 1ª rodada da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a rafael monti futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 Novo reforço? Remo encaminha a contratação de volante argentino, diz jornalista Jogador atua no Platense, da Argentina, e já estaria acertado com o Leão Azul 21.01.26 10h18 futebol MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos 21.01.26 9h27 Futebol Às vésperas da estreia no Parazão, Remo apresenta o zagueiro Thalisson Defensor de 24 anos chega para reforçar a zaga azulina no elenco que entra em campo no próximo dia 24, pelo estadual 20.01.26 17h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira 21.01.26 9h27 futebol MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos 21.01.26 9h27 Novo reforço? Remo encaminha a contratação de volante argentino, diz jornalista Jogador atua no Platense, da Argentina, e já estaria acertado com o Leão Azul 21.01.26 10h18 Flamengo vai com titulares para o 'Clássico das Multidões' contra o Vasco pelo Carioca 21.01.26 5h42