Às vésperas da estreia no Parazão, Remo apresenta o zagueiro Thalisson

O Clube do Remo apresentou o zagueiro Thalisson, de 24 anos, para a sequência da temporada. O defensor chega para reforçar o elenco azulino após passagem pelo Paysandu, maior rival do Leão, e retorna a Belém por empréstimo do Coritiba, clube com o qual tem contrato até o fim de 2027.

Já adaptado à cidade, Thalisson explicou que a oportunidade surgiu após a falta de sequência no clube paranaense. “O que me trouxe para cá foi o fato de eu já estar na cidade e adaptado. Voltei para o Coritiba e vi que não teria muita sequência. Depois disso, o Remo entrou em contato com o meu agente, gostei bastante da oportunidade e aceitei. Estou aqui para ajudar o clube nesta temporada”, afirmou.

O zagueiro chega a um setor que já conta com boa concorrência. Atualmente, o Remo tem à disposição Marllon, Tassano, Kayky Almeida, Klaus, Léo Andrade e Kawan, o que promete disputa intensa por posição. Para Thalisson, a concorrência é positiva. “É uma briga saudável. Jogam dois, mas, quando a oportunidade aparecer, é dar o melhor para continuar”, destacou.

Versátil, o defensor se coloca à disposição para atuar em diferentes funções. “Sou zagueiro de origem, mas já joguei como ala e também como terceiro zagueiro. Onde o treinador pedir para eu jogar, vou desempenhar da melhor forma possível”, disse.

Thalisson passa a integrar um elenco que já iniciou o ano com título, ao conquistar a Supercopa Grão-Pará, no último domingo. O Remo estreia no Campeonato Paraense no dia 24, contra o Bragantino, e inicia a caminhada na Série A do Campeonato Brasileiro no dia 28, diante do Vitória. “O Remo vai disputar várias competições neste ano. Seja na Série A, no Parazão ou na Copa Norte, estou à disposição, nem que seja para atuar por cinco minutos ou os 90”, concluiu.