Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas Fábio Will 21.01.26 16h05 Meninas do All Star Rodas foram convocadas (Divulgação / All Star Rodas) A Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas (CBBC) convocou atletas para o período de treinamentos visando a disputa do Campeonato Mundial da modalidade. Entre as selecionadas estão três jogadoras do All Star Rodas, equipe paraense que é referência nacional no paradesporto: Débora Guimarães, Perla Assunção e Vileide Brito. As atletas participarão da fase de preparação entre os dias 1º e 8 de fevereiro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O período faz parte do cronograma da seleção feminina, que intensifica os trabalhos de olho no Mundial, programado para o mês de agosto, no Canadá. Em entrevista à equipe de esportes de O Liberal, o técnico do All Star Rodas, Wilson Caju, destacou a relevância das convocações e o impacto do trabalho desenvolvido no clube paraense no cenário nacional. “São atletas que já têm uma história dentro da seleção brasileira. Elas possuem um potencial muito grande, já participaram de Paralimpíadas, Jogos Parapan-Americanos e conquistaram diversos prêmios. A expectativa é muito positiva para que sigam firmes rumo ao Mundial. Isso mostra que o trabalho realizado no All Star Rodas é sério, consistente e representa muito bem o nosso estado”, afirmou o treinador. VEJA MAIS All Star Rodas retoma treinos mirando competições nacionais e o Mundial de 2026 Com 27 anos de atuação no basquete em cadeira de rodas, All Star inicia nova temporada mirando desafios de 2026 Vitórias no esporte, desafios fora das quadras: o basquete em cadeira de rodas no Pará Modalidade reúne atletas em busca de inclusão e resultados, mas ainda enfrenta falta de estrutura e apoio no Pará. Treinador do All Star Rodas, paraense Wilson Caju é homenageado nacionalmente e vira nome de troféu Técnico ficou emocionado com o reconhecimento; troféu será entregue ao time campeão do Campeonato Brasileiro Feminino Após a etapa de fevereiro, a seleção ainda passará por um novo período de avaliações no mês de março, quando a comissão técnica deverá definir a lista final das atletas que representarão o Brasil no Campeonato Mundial. Wilson Caju também ressaltou o papel do Pará como celeiro de talentos no basquete em cadeira de rodas e comentou sobre os próximos desafios do All Star Rodas na temporada. “O Pará, mais uma vez, mostra que é formador de grandes atletas no basquete em cadeira de rodas. Em março, teremos a Supercopa feminina, que reúne as quatro melhores equipes do país. Será uma competição importante tanto para a seleção observar novas atletas quanto para o nosso time, que entra na disputa buscando o tricampeonato”, destacou. O treinador aproveitou para convidar crianças e jovens a conhecerem a modalidade e integrarem o projeto do All Star Rodas, que concentra seus treinos no Sesi de Ananindeua. “Quero convidar meninas e meninos a partir de 10 anos que tenham interesse em praticar o basquete em cadeira de rodas. Nossos treinos acontecem no SESI da Mário Covas, em Ananindeua, das 10h às 14h. Será uma honra receber novos atletas. O esporte é uma das formas mais rápidas de melhorar a qualidade de vida e superar sequelas de acidentes", concluiu. 