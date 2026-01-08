All Star Rodas retoma treinos mirando competições nacionais e o Mundial de 2026 Com 27 anos de atuação no basquete em cadeira de rodas, All Star inicia nova temporada mirando desafios de 2026 O Liberal 08.01.26 15h44 O All Star Rodas segue mantendo tradição na modalidade. (Divulgação) O All Star Rodas, uma das equipes mais tradicionais do basquete em cadeira de rodas do país, anunciou o retorno oficial aos treinos visando a temporada de 2026. O trabalho é comandado pelo experiente e reconhecido treinador Wilson Caju e tem como foco principal a preparação para competições nacionais e para o Campeonato Mundial, que será realizado em agosto, no Canadá. A competição internacional, tanto no feminino quanto no masculino, é classificatória para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles, em 2028. Segundo o treinador, trata-se de um ano decisivo para a modalidade e para os atletas que sonham em defender o Brasil no cenário internacional. “Este é um ano extremamente importante para o basquete em cadeira de rodas. Em agosto, será realizado o Campeonato Mundial, no Canadá, tanto no feminino quanto no masculino. Essa competição é decisiva, pois vale vaga para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles, em 2028. Para os atletas, é a realização de um sonho: defender o Brasil em um evento desse porte”, destacou Wilson Caju. VEJA MAIS Círio é inclusão: Fé e acessibilidade marcam participação de atletas do All Star Rodas na procissão Atletas cadeirantes participam do Círio de Nazaré e renovam a fé na Rainha da Amazônia Vitórias no esporte, desafios fora das quadras: o basquete em cadeira de rodas no Pará Modalidade reúne atletas em busca de inclusão e resultados, mas ainda enfrenta falta de estrutura e apoio no Pará. All Star Rodas Pará é vice-campeão brasileiro de basquete em cadeira de rodas Equipe paraense disputou a final contra o time mineiro APP/Valkirias/UNIPAM/DB O retorno às atividades acontece no próximo dia 13, No Sesi da Mário Covar, em Ananindeua. No mesmo dia haverá uma assembleia com atletas e familiares, com o objetivo de apresentar o planejamento anual esportivo e social da equipe. Por fim, será realizado um jogo de retorno, marcando oficialmente o início da temporada. “Nosso trabalho já começa agora, no dia 13. Por isso foi tão importante esse contato, para que mais pessoas conheçam o projeto e para que novos talentos possam surgir”, explicou o treinador. Além do Mundial, o All Star Rodas terá um calendário intenso em 2026. A equipe participará do Campeonato Brasileiro Sub-23, da Supercopa Feminina — competição que reúne as quatro melhores equipes do país e da qual o All Star é bicampeão —, além do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e do Campeonato Brasileiro Feminino. “Hoje, contamos com duas equipes masculinas, duas femininas e também equipes Sub-23. Já fomos campeões brasileiros femininos 19 vezes e agora buscamos o 20º título nacional." Wilson Caju trabalha diariamente com os atletas do All Star Rodas. (Divulgação) Exigência O treinador esclarece que não é necessário usar cadeira de rodas no dia a dia para praticar o esporte. Basta ter algum tipo de comprometimento ou deficiência nos membros inferiores. Segundo ele, o esporte é uma das ferramentas mais eficazes para a reabilitação física e emocional. Além disso, o All Star Rodas desenvolve um trabalho social de apoio aos atletas, oferecendo acompanhamento psicológico, fisioterapia e orientação para a busca por bolsas de estudo e ingresso em universidades. "Buscamos qualificar nossos atletas não só no esporte, mas também na vida. Queremos orientá-los nos estudos, na vida social e no crescimento pessoal", completou o treinador. O projeto atende atletas a partir dos 10 anos de idade, sem limite máximo. Para mais informações, é só entrar em contato com o número: (91) 98076-4866. 