Círio é inclusão: Fé e acessibilidade marcam participação de atletas do All Star Rodas na procissão

O Círio de Nazaré começou, e com ele, vários romeiros acompanham a procissão agradecendo, pagando promessas e renovando sua fé em Nossa Senhora de Nazaré. O esporte e a inclusão também fazem parte da festividade. Atletas do All Star Rodas, equipe de basquete em cadeiras de rodas, acompanham a procissão e destacam a importância da acessibilidade, do amor e da devoção à Rainha da Amazônia.

Fé e superação nas ruas do Círio

Naná Mafra já participa do Círio com o grupo há mais de 15 anos. Ela se emociona ao falar sobre a acessibilidade na procissão e conta que, nesta edição, participa para agradecer pela recuperação da saúde após sofrer uma queimadura no braço.

“Eu participo há mais de 15 anos. [Ter o espaço para acessibilidade] é uma forma de agradecer pelas conquistas. Hoje estou aqui para agradecer [minha saúde], por conta de uma queimadura que tive no braço, de 2º e 3º graus. Só quem está aqui sabe, todos são acolhedores — as pessoas da igreja, da comunidade — e nos acolhem sem julgamento”, disse.

Devoção e reencontro com a fé

Outro atleta que acompanha a procissão é Carlos Diogo, que relatou ter sido “resgatado” por seu filho após um período afastado da igreja.

“Há mais de 10 anos acompanho a procissão do Círio com o grupo [de cadeirantes]. Sempre fui católico, sempre gostei de acompanhar o Círio, mas eu estava afastado da igreja, e meu filho me resgatou para renovar a minha fé em Nossa Senhora de Nazaré”, contou.

Gratidão e renovação da fé

Cléia Costa destaca a importância de ter um espaço destinado aos cadeirantes, para que todos possam pagar promessas, agradecer e estar perto de Nossa Senhora de Nazaré.

Para ela, o momento é de renovação da fé, e estar no meio da multidão traz alegria ao coração dos atletas da equipe de basquete em cadeiras de rodas.

“Todo ano o All Star Rodas está presente e temos até uma ala dos cadeirantes, perto do carro dos promesseiros. Não tem nem como explicar, cada ano que passa essa convivência é sem explicação. É um ato de muita gratidão, fé e renovação. A nossa fé se renova a cada dia, mas esse momento único que a gente vivencia no Círio é inexplicável. Só agradecimento pela nossa saúde e pelo fato de estarmos mais uma vez nessa caminhada de fé e gratidão”, finalizou.