Círio é inclusão: Fé e acessibilidade marcam participação de atletas do All Star Rodas na procissão
Atletas cadeirantes participam do Círio de Nazaré e renovam a fé na Rainha da Amazônia
O Círio de Nazaré começou, e com ele, vários romeiros acompanham a procissão agradecendo, pagando promessas e renovando sua fé em Nossa Senhora de Nazaré. O esporte e a inclusão também fazem parte da festividade. Atletas do All Star Rodas, equipe de basquete em cadeiras de rodas, acompanham a procissão e destacam a importância da acessibilidade, do amor e da devoção à Rainha da Amazônia.
Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.
Fé e superação nas ruas do Círio
Naná Mafra já participa do Círio com o grupo há mais de 15 anos. Ela se emociona ao falar sobre a acessibilidade na procissão e conta que, nesta edição, participa para agradecer pela recuperação da saúde após sofrer uma queimadura no braço.
“Eu participo há mais de 15 anos. [Ter o espaço para acessibilidade] é uma forma de agradecer pelas conquistas. Hoje estou aqui para agradecer [minha saúde], por conta de uma queimadura que tive no braço, de 2º e 3º graus. Só quem está aqui sabe, todos são acolhedores — as pessoas da igreja, da comunidade — e nos acolhem sem julgamento”, disse.
Devoção e reencontro com a fé
Outro atleta que acompanha a procissão é Carlos Diogo, que relatou ter sido “resgatado” por seu filho após um período afastado da igreja.
“Há mais de 10 anos acompanho a procissão do Círio com o grupo [de cadeirantes]. Sempre fui católico, sempre gostei de acompanhar o Círio, mas eu estava afastado da igreja, e meu filho me resgatou para renovar a minha fé em Nossa Senhora de Nazaré”, contou.
Gratidão e renovação da fé
Cléia Costa destaca a importância de ter um espaço destinado aos cadeirantes, para que todos possam pagar promessas, agradecer e estar perto de Nossa Senhora de Nazaré.
Para ela, o momento é de renovação da fé, e estar no meio da multidão traz alegria ao coração dos atletas da equipe de basquete em cadeiras de rodas.
“Todo ano o All Star Rodas está presente e temos até uma ala dos cadeirantes, perto do carro dos promesseiros. Não tem nem como explicar, cada ano que passa essa convivência é sem explicação. É um ato de muita gratidão, fé e renovação. A nossa fé se renova a cada dia, mas esse momento único que a gente vivencia no Círio é inexplicável. Só agradecimento pela nossa saúde e pelo fato de estarmos mais uma vez nessa caminhada de fé e gratidão”, finalizou.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA