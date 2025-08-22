Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

All Star Rodas Pará é vice-campeão brasileiro de basquete em cadeira de rodas

Equipe paraense disputou a final contra o time mineiro APP/Valkirias/UNIPAM/DB

Iury Costa
fonte

O técnico Wilson Caju, foi eleito o melhor técnico da competição. (Foto: Leonardo Lemos/CBBC)

 O All Star Rodas Pará encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas 2025 com o vice-campeonato. A decisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (22), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, com transmissão do Sportv.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Na final, a equipe paraense enfrentou o APP/Valkirias/UNIPAM/DB (MG), que confirmou o título ao vencer por 68 a 45. Apesar do resultado, o All Star colocou o Pará novamente no pódio nacional e garantiu a melhor campanha de sua história na competição.

O time avançou à decisão após fase classificatória equilibrada. Mesmo com a derrota por 40 a 38 para o IREFES/SESPORT (ES) na última rodada, o All Star se classificou no critério de desempate, superando IREFES/SESPORT (ES) e ADESUL (CE) e ficando com a segunda colocação.

VEJA MAIS

image Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado'
Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus

image Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025
Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira

Para o técnico Wilson Caju, o resultado reforça o crescimento da modalidade no Estado. Ele foi eleito o melhor técnico da competição e recebeu homenagem pelo trabalho desenvolvido.

“Em todas edições do Campeonato Brasileiro Feminino, o All Star sempre esteve no pódio. Isso mostra o nosso trabalho. É gratificante você ver que, em meio a todas as dificuldades de ser do Norte e ter um projeto como esse, nós somos referência para todo o Brasil. Esse vice-campeonato veio confirmar que é possível fazer a diferença e representar o nosso Estado", ressalta. 

O campeonato, realizado entre 18 e 22 de agosto, reuniu as principais equipes do país e foi marcado por mais uma edição do Troféu Itinerante Wilson Caju, criado pela Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas (CBBC) em homenagem ao treinador paraense.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete em cadeira de rodas

campeonato brasileiro

mais esportes

Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

vice-campeãs

All Star Rodas Pará é vice-campeão brasileiro de basquete em cadeira de rodas

Equipe paraense disputou a final contra o time mineiro APP/Valkirias/UNIPAM/DB

22.08.25 16h44

ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas

ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas

22.08.25 12h54

Mais esportes

Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado'

Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus

22.08.25 12h07

Mais esportes

Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025

Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira

21.08.25 12h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina

22.08.25 8h47

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

22.08.25 7h00

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

APRESENTADO

Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui'

Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém

21.08.25 18h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda