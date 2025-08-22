All Star Rodas Pará é vice-campeão brasileiro de basquete em cadeira de rodas Equipe paraense disputou a final contra o time mineiro APP/Valkirias/UNIPAM/DB Iury Costa 22.08.25 16h44 O técnico Wilson Caju, foi eleito o melhor técnico da competição. (Foto: Leonardo Lemos/CBBC) O All Star Rodas Pará encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas 2025 com o vice-campeonato. A decisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (22), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, com transmissão do Sportv. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Na final, a equipe paraense enfrentou o APP/Valkirias/UNIPAM/DB (MG), que confirmou o título ao vencer por 68 a 45. Apesar do resultado, o All Star colocou o Pará novamente no pódio nacional e garantiu a melhor campanha de sua história na competição. O time avançou à decisão após fase classificatória equilibrada. Mesmo com a derrota por 40 a 38 para o IREFES/SESPORT (ES) na última rodada, o All Star se classificou no critério de desempate, superando IREFES/SESPORT (ES) e ADESUL (CE) e ficando com a segunda colocação. VEJA MAIS Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira Para o técnico Wilson Caju, o resultado reforça o crescimento da modalidade no Estado. Ele foi eleito o melhor técnico da competição e recebeu homenagem pelo trabalho desenvolvido. “Em todas edições do Campeonato Brasileiro Feminino, o All Star sempre esteve no pódio. Isso mostra o nosso trabalho. É gratificante você ver que, em meio a todas as dificuldades de ser do Norte e ter um projeto como esse, nós somos referência para todo o Brasil. Esse vice-campeonato veio confirmar que é possível fazer a diferença e representar o nosso Estado", ressalta. O campeonato, realizado entre 18 e 22 de agosto, reuniu as principais equipes do país e foi marcado por mais uma edição do Troféu Itinerante Wilson Caju, criado pela Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas (CBBC) em homenagem ao treinador paraense. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete em cadeira de rodas campeonato brasileiro mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES vice-campeãs All Star Rodas Pará é vice-campeão brasileiro de basquete em cadeira de rodas Equipe paraense disputou a final contra o time mineiro APP/Valkirias/UNIPAM/DB 22.08.25 16h44 ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas 22.08.25 12h54 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Mais esportes Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira 21.08.25 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 APRESENTADO Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém 21.08.25 18h51