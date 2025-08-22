All Star Rodas Pará é vice-campeão brasileiro de basquete em cadeira de rodas

O All Star Rodas Pará encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas 2025 com o vice-campeonato. A decisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (22), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, com transmissão do Sportv.

Na final, a equipe paraense enfrentou o APP/Valkirias/UNIPAM/DB (MG), que confirmou o título ao vencer por 68 a 45. Apesar do resultado, o All Star colocou o Pará novamente no pódio nacional e garantiu a melhor campanha de sua história na competição.

O time avançou à decisão após fase classificatória equilibrada. Mesmo com a derrota por 40 a 38 para o IREFES/SESPORT (ES) na última rodada, o All Star se classificou no critério de desempate, superando IREFES/SESPORT (ES) e ADESUL (CE) e ficando com a segunda colocação.

Para o técnico Wilson Caju, o resultado reforça o crescimento da modalidade no Estado. Ele foi eleito o melhor técnico da competição e recebeu homenagem pelo trabalho desenvolvido.

“Em todas edições do Campeonato Brasileiro Feminino, o All Star sempre esteve no pódio. Isso mostra o nosso trabalho. É gratificante você ver que, em meio a todas as dificuldades de ser do Norte e ter um projeto como esse, nós somos referência para todo o Brasil. Esse vice-campeonato veio confirmar que é possível fazer a diferença e representar o nosso Estado", ressalta.

O campeonato, realizado entre 18 e 22 de agosto, reuniu as principais equipes do país e foi marcado por mais uma edição do Troféu Itinerante Wilson Caju, criado pela Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas (CBBC) em homenagem ao treinador paraense.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)