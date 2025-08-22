Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado'

O paraense Michel Pereira luta neste sábado (23), no UFC Xangai, para se recuperar das duas derrotas seguidas que acumulou no Ultimate. O lutador vai encarar o norte-americano Kyle Daukaus, após o brasileiro Marco Túlio “Matuto” deixar o evento por conta de uma lesão.

Precisando da vitória, Michel está confiante de que pode sair vitorioso. Segundo o atleta, desta vez, ele consertou os erros das lutas passadas.

"Fiz um camp totalmente diferente. Muita coisa aconteceu para essas duas derrotas acontecerem. Mas a gente melhorou, corrigiu e eu estou muito bem preparado e focado para essa próxima luta", garantiu Michel em entrevista ao UFC Brasil.

No Ultimate, Michel se destacou na categoria dos meio-médios (até 77 kg). Contudo, subiu para os médios (84 kg) após dificuldades com o peso. O lutador conseguiu entrar no top 15 da divisão, mas deixou a lista após perder duas lutas seguidas. O primeiro revés em cerca de quatro anos ocorreu em outubro de 2024, contra o norte-americano Anthony Hernandez, por nocaute técnico. Já neste ano, em abril, o paraense foi derrotado pelo russo Abusupiyan Magomedov por decisão.

Agora, o “Paraense Voador”, como é conhecido, quer deixar o retrospecto negativo para trás e voltar ao caminho das vitórias.

Já Kyle Daukaus encara o paraense para manter a boa fase e reestrear no UFC com chave de ouro. O norte-americano deixou a organização em 2022, após uma passagem instável, com apenas duas vitórias em sete combates. Depois disso, o lutador foi para o Cage Fury FC, venceu quatro seguidas e conquistou o cinturão, o que garantiu uma nova oportunidade no Ultimate.

Kyle tem 32 anos e sua base de luta é agarrada. São 11 vitórias por finalização em um cartel com 15 triunfos. Já Michel é especialista na luta em pé e conhecido pela força dos golpes.

No cartel, aos 31 anos, Pereira, natural de Tucumã, tem 31 triunfos, 13 derrotas e dois combates sem resultado. Michel sabe bem que a luta é importante para suas pretensões na organização.

"É vencer primeiro e ver o que o UFC vai decidir em relação à minha carreira. Primeiro eu tenho que ganhar, mostrar porque eu vim, recuperar a vitória e depois vamos conversar com o UFC para ver o que eles têm pra gente", finalizou.

O UFC Xangai ocorre em um horário diferente: na madrugada de sexta-feira (22) para sábado (23), às 4h. O duelo principal será entre o brasileiro Johnny Walker e o chinês Zhang Mingyang, na categoria meio-pesado (até 93 kg).