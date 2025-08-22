Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus Aila Beatriz Inete 22.08.25 12h07 Paraense busca recuperação na organização (Divulgação / UFC) O paraense Michel Pereira luta neste sábado (23), no UFC Xangai, para se recuperar das duas derrotas seguidas que acumulou no Ultimate. O lutador vai encarar o norte-americano Kyle Daukaus, após o brasileiro Marco Túlio “Matuto” deixar o evento por conta de uma lesão. Precisando da vitória, Michel está confiante de que pode sair vitorioso. Segundo o atleta, desta vez, ele consertou os erros das lutas passadas. "Fiz um camp totalmente diferente. Muita coisa aconteceu para essas duas derrotas acontecerem. Mas a gente melhorou, corrigiu e eu estou muito bem preparado e focado para essa próxima luta", garantiu Michel em entrevista ao UFC Brasil. VEJA MAIS UFC Rio terá Charles do Bronx no main event no card de volta ao Brasil Paraense Amanda Lemos tem luta marcada contra norte-americana para setembro no UFC Lutadora volta a lutar após vitória sobre a brasileira Iasmin Lucindo Após derrota e lesão no joelho, paraense Deiveson Figueiredo volta a lutar no UFC Rio Evento ocorre no dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro No Ultimate, Michel se destacou na categoria dos meio-médios (até 77 kg). Contudo, subiu para os médios (84 kg) após dificuldades com o peso. O lutador conseguiu entrar no top 15 da divisão, mas deixou a lista após perder duas lutas seguidas. O primeiro revés em cerca de quatro anos ocorreu em outubro de 2024, contra o norte-americano Anthony Hernandez, por nocaute técnico. Já neste ano, em abril, o paraense foi derrotado pelo russo Abusupiyan Magomedov por decisão. Agora, o “Paraense Voador”, como é conhecido, quer deixar o retrospecto negativo para trás e voltar ao caminho das vitórias. Já Kyle Daukaus encara o paraense para manter a boa fase e reestrear no UFC com chave de ouro. O norte-americano deixou a organização em 2022, após uma passagem instável, com apenas duas vitórias em sete combates. Depois disso, o lutador foi para o Cage Fury FC, venceu quatro seguidas e conquistou o cinturão, o que garantiu uma nova oportunidade no Ultimate. Kyle tem 32 anos e sua base de luta é agarrada. São 11 vitórias por finalização em um cartel com 15 triunfos. Já Michel é especialista na luta em pé e conhecido pela força dos golpes. No cartel, aos 31 anos, Pereira, natural de Tucumã, tem 31 triunfos, 13 derrotas e dois combates sem resultado. Michel sabe bem que a luta é importante para suas pretensões na organização. "É vencer primeiro e ver o que o UFC vai decidir em relação à minha carreira. O UFC Xangai ocorre em um horário diferente: na madrugada de sexta-feira (22) para sábado (23), às 4h. O duelo principal será entre o brasileiro Johnny Walker e o chinês Zhang Mingyang, na categoria meio-pesado (até 93 kg). 