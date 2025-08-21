Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025

A praia do Maçarico, em Salinópolis, será o palco da largada do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 neste fim de semana. O tradicional “pico da Curva” receberá a primeira etapa da competição, organizada pela Associação de Bodyboarding de Salinópolis (ABBS), em parceria com a Confederação Brasileira de Bodyboarding (Cebrasb).

O mar deve colaborar com o evento: a previsão é de boas ondas, cenário ideal para a competição. As primeiras baterias acontecem na tarde de sexta-feira (22), com a sequência no sábado (23), quando serão realizadas quartas de final e possíveis semifinais. As finais estão programadas para a manhã de domingo (24).

A disputa reúne atletas em cinco categorias: open masculino, open feminino, master, legend e iniciante. De acordo com a ABBS, além desta abertura, a expectativa é realizar de três a quatro etapas ao longo do ano.

Segundo o presidente da entidade, Sérgio Chêne, o circuito vem ganhando mais estrutura a cada temporada. “Nosso esforço é para fortalecer a modalidade. Este ano, contamos com a aproximação da Confederação Brasileira, o que deve contribuir para o crescimento do esporte e para oferecer melhores condições aos competidores. Também temos o cuidado de formar bancas de juízes alinhadas ao nível nacional”, destacou.

Premiação e incentivos

Os vencedores das etapas terão direito a disputar uma moto elétrica, que será sorteada ao final da temporada de 2025 entre os campeões de cada categoria. Já nesta primeira fase, os atletas concorrem a prêmios em dinheiro, troféus, medalhas e brindes oferecidos por patrocinadores e apoiadores.

A lista de apoiadores inclui as Prefeituras de Salinópolis e Tailândia, além de empresas e parceiros locais, como Lauro, Amigo Macarrão, Barão Ferragem e Ferramentas, ADC Kite & Surf School, Lanchonete Beira-Mar, Hostel Salinas, projeto Suruanã, Humana, Marée, Cocada Suprema, Set Serviços, Zety do Asfalto e Violações.

Ação socioambiental

Seguindo a linha de integrar esporte e consciência ambiental, a ABBS repete em 2025 o formato aplicado na última etapa do circuito, realizada em janeiro deste ano. A programação incluirá a atividade “Descobrindo o mundo do manguezal”, conduzida pela bióloga e secretária municipal de Meio Ambiente, Jéssica Matos, na manhã de sábado (23).

Além dos atletas, também participarão crianças e adolescentes do bairro Guarani, em Salinópolis. Eles terão acesso a palestras educativas e atividades lúdicas organizadas pela psicopedagoga Claudia Curimã e pela bióloga Josie Figueiredo, do projeto Suruanã.