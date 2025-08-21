Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025

Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira

O Liberal
fonte

De acordo com a ABBS, além desta abertura, a expectativa é realizar de três a quatro etapas ao longo do ano (Imagem/Divulgação ABBS)

A praia do Maçarico, em Salinópolis, será o palco da largada do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 neste fim de semana. O tradicional “pico da Curva” receberá a primeira etapa da competição, organizada pela Associação de Bodyboarding de Salinópolis (ABBS), em parceria com a Confederação Brasileira de Bodyboarding (Cebrasb).

O mar deve colaborar com o evento: a previsão é de boas ondas, cenário ideal para a competição. As primeiras baterias acontecem na tarde de sexta-feira (22), com a sequência no sábado (23), quando serão realizadas quartas de final e possíveis semifinais. As finais estão programadas para a manhã de domingo (24).

A disputa reúne atletas em cinco categorias: open masculino, open feminino, master, legend e iniciante. De acordo com a ABBS, além desta abertura, a expectativa é realizar de três a quatro etapas ao longo do ano.

VEJA MAIS

image Associação de Surfe quer levar escolinhas ao litoral e criar calendário de competições no Pará
Presidente da entidade, recém-criada, detalha, com exclusividade ao O Liberal, projetos para incentivar a base e ampliar a prática da modaliade no estado

image Temporada de Kite Surf começa no Pará com ventos favoráveis e expectativa de movimentar as praias
Cenário paradisíaco de Salinas, no nordeste paraense, já começa a receber esportistas e turistas

Segundo o presidente da entidade, Sérgio Chêne, o circuito vem ganhando mais estrutura a cada temporada. “Nosso esforço é para fortalecer a modalidade. Este ano, contamos com a aproximação da Confederação Brasileira, o que deve contribuir para o crescimento do esporte e para oferecer melhores condições aos competidores. Também temos o cuidado de formar bancas de juízes alinhadas ao nível nacional”, destacou.

Premiação e incentivos

Os vencedores das etapas terão direito a disputar uma moto elétrica, que será sorteada ao final da temporada de 2025 entre os campeões de cada categoria. Já nesta primeira fase, os atletas concorrem a prêmios em dinheiro, troféus, medalhas e brindes oferecidos por patrocinadores e apoiadores.

A lista de apoiadores inclui as Prefeituras de Salinópolis e Tailândia, além de empresas e parceiros locais, como Lauro, Amigo Macarrão, Barão Ferragem e Ferramentas, ADC Kite & Surf School, Lanchonete Beira-Mar, Hostel Salinas, projeto Suruanã, Humana, Marée, Cocada Suprema, Set Serviços, Zety do Asfalto e Violações.

Ação socioambiental

Seguindo a linha de integrar esporte e consciência ambiental, a ABBS repete em 2025 o formato aplicado na última etapa do circuito, realizada em janeiro deste ano. A programação incluirá a atividade “Descobrindo o mundo do manguezal”, conduzida pela bióloga e secretária municipal de Meio Ambiente, Jéssica Matos, na manhã de sábado (23).

Além dos atletas, também participarão crianças e adolescentes do bairro Guarani, em Salinópolis. Eles terão acesso a palestras educativas e atividades lúdicas organizadas pela psicopedagoga Claudia Curimã e pela bióloga Josie Figueiredo, do projeto Suruanã.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mais esportes

esportes

ABBS

Bodyboarding
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

Mais esportes

Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025

Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira

21.08.25 12h02

MMA

Após derrota e lesão no joelho, paraense Deiveson Figueiredo volta a lutar no UFC Rio

Evento ocorre no dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro

21.08.25 9h14

BEACH TENNIS

Campeonato Paraense de Beach Tennis realiza última etapa do ano em Belém

Jogos ocorrem em três arenas da capital até 24 de agosto; presidente da FPT destaca crescimento da modalidade no Estado

20.08.25 15h10

MMA SPORT CLUB

Confira o que aconteceu na Ultra BNF Edição XIII na cidade de Melgaço

19.08.25 11h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira

21.08.25 7h00

'Confusão no Estádio'

Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina

A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada

21.08.25 9h48

Destaque

Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira

Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil

20.08.25 11h51

violência

Briga de torcidas interrompe Independiente x Universidad de Chile

Conmebol suspendeu partida das oitavas da Sul-Americana após chilenos lançarem objetos e argentinos reagirem com violência nas arquibancadas

21.08.25 0h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda