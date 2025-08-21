Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira O Liberal 21.08.25 12h02 De acordo com a ABBS, além desta abertura, a expectativa é realizar de três a quatro etapas ao longo do ano (Imagem/Divulgação ABBS) A praia do Maçarico, em Salinópolis, será o palco da largada do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 neste fim de semana. O tradicional “pico da Curva” receberá a primeira etapa da competição, organizada pela Associação de Bodyboarding de Salinópolis (ABBS), em parceria com a Confederação Brasileira de Bodyboarding (Cebrasb). O mar deve colaborar com o evento: a previsão é de boas ondas, cenário ideal para a competição. As primeiras baterias acontecem na tarde de sexta-feira (22), com a sequência no sábado (23), quando serão realizadas quartas de final e possíveis semifinais. As finais estão programadas para a manhã de domingo (24). A disputa reúne atletas em cinco categorias: open masculino, open feminino, master, legend e iniciante. De acordo com a ABBS, além desta abertura, a expectativa é realizar de três a quatro etapas ao longo do ano. VEJA MAIS Associação de Surfe quer levar escolinhas ao litoral e criar calendário de competições no Pará Presidente da entidade, recém-criada, detalha, com exclusividade ao O Liberal, projetos para incentivar a base e ampliar a prática da modaliade no estado Temporada de Kite Surf começa no Pará com ventos favoráveis e expectativa de movimentar as praias Cenário paradisíaco de Salinas, no nordeste paraense, já começa a receber esportistas e turistas Segundo o presidente da entidade, Sérgio Chêne, o circuito vem ganhando mais estrutura a cada temporada. “Nosso esforço é para fortalecer a modalidade. Este ano, contamos com a aproximação da Confederação Brasileira, o que deve contribuir para o crescimento do esporte e para oferecer melhores condições aos competidores. Também temos o cuidado de formar bancas de juízes alinhadas ao nível nacional”, destacou. Premiação e incentivos Os vencedores das etapas terão direito a disputar uma moto elétrica, que será sorteada ao final da temporada de 2025 entre os campeões de cada categoria. Já nesta primeira fase, os atletas concorrem a prêmios em dinheiro, troféus, medalhas e brindes oferecidos por patrocinadores e apoiadores. A lista de apoiadores inclui as Prefeituras de Salinópolis e Tailândia, além de empresas e parceiros locais, como Lauro, Amigo Macarrão, Barão Ferragem e Ferramentas, ADC Kite & Surf School, Lanchonete Beira-Mar, Hostel Salinas, projeto Suruanã, Humana, Marée, Cocada Suprema, Set Serviços, Zety do Asfalto e Violações. Ação socioambiental Seguindo a linha de integrar esporte e consciência ambiental, a ABBS repete em 2025 o formato aplicado na última etapa do circuito, realizada em janeiro deste ano. A programação incluirá a atividade “Descobrindo o mundo do manguezal”, conduzida pela bióloga e secretária municipal de Meio Ambiente, Jéssica Matos, na manhã de sábado (23). Além dos atletas, também participarão crianças e adolescentes do bairro Guarani, em Salinópolis. Eles terão acesso a palestras educativas e atividades lúdicas organizadas pela psicopedagoga Claudia Curimã e pela bióloga Josie Figueiredo, do projeto Suruanã. 