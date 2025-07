Temporada de Kite Surf começa no Pará com ventos favoráveis e expectativa de movimentar as praias

Com a chegada dos ventos mais intensos, começa oficialmente a aguardada temporada de Kite Surf no estado do Pará. O cenário paradisíaco de Salinas, no nordeste paraense, já começa a receber esportistas e turistas atraídos pelo espetáculo proporcionado pelas pipas coloridas cortando o céu e pelas manobras radicais sobre as ondas.

De acordo com Wotson Valadão, praticante assíduo da modalidade, o período ideal para o esporte no Pará se estende de agora até o final de novembro. “É nesse período que as pessoas mais vão encontrar a prática do esporte Kite Surf nas praias do estado do Pará e do Brasil”, explica.

Kitesurfe em Salinas Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Os ventos constantes e favoráveis fazem do litoral paraense um dos destinos mais promissores para a prática do Kite Surf no país. Salinas, em especial, reúne condições perfeitas: mar aberto, faixa de areia extensa e uma estrutura cada vez mais preparada para receber visitantes.

Além de atrair atletas profissionais e amadores, a temporada movimenta a economia local, impulsionando hotéis, pousadas, restaurantes e escolas de Kite. Para muitos, é uma oportunidade de iniciar no esporte ou simplesmente admirar o espetáculo da natureza em movimento.

Com o vento como principal protagonista, o Pará dá as boas-vindas à sua temporada mais radical. As pipas já estão no ar — e a adrenalina também.

