Treinador do All Star Rodas, paraense Wilson Caju é homenageado nacionalmente e vira nome de troféu

O treinador Wilson Caju foi homenageado pela Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas (CBBC) com um troféu que leva o seu nome. A taça será entregue à equipe campeã do Campeonato Brasileiro Feminino 2024.

Wilson Caju é um dos principais técnicos de basquete em cadeira de rodas do Brasil. O treinador possui uma longa carreira dedicada à modalidade. Aqui no Pará, ele comanda o time do All Star Rodas. Por meio das redes sociais do clube, o treinador falou sobre o reconhecimento e se emocionou com a homenagem da CBBC.

VEJA MAIS

"[É] uma vida dedicada a um esporte que fez com que eu fosse reconhecido no meu estado, no Brasil todo. Amo essa modalidade e eu tenho uma gratidão muito grande à CBBC, ao presidente Mauro Belo, por essa homenagem", declarou Wilson Caju.

"A gente está acostumado a receber homenagem quando parte, mas ser homenagem em vida para mim é uma coisa espetacular. A minha família, quando passei a notícia, virou uma coisa que ninguém acreditava que o reconhecimento nacional viria como profissional da região norte. Então, só tenho a agradecer e enquanto eu estiver vivo, tiver saúde, eu estarei sempre trabalhando com basquete em cadeira de rodas", concluiu o treinador.

O troféu Wilson Caju será entregue ao time campeão do Campeonato Brasileiro Feminino. A competição ocorre entre os dias 1 e 7 de setembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.