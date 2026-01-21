Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Parazão chevron right

Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda

Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD

O Liberal
fonte

Competição começa no próximo sábado (24) (Ivan Duarte/ O Liberal)

O Independente de Tucuruí protocolou, nesta quarta-feira (21), um pedido de suspensão do início do Campeonato Paraense de 2026 no Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA). A competição está marcada para começar no próximo sábado (24).

A ação do clube é motivada pela decisão da última semana do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), que determinou que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) refaça o julgamento que revogou a perda de pontos da Tuna Luso e do Capitão Poço na disputa da última temporada, determinada pelo TJD-PA.

O clube paraense defende que a competição não deve ter continuidade enquanto o processo não for completamente encerrado. O Independente destaca que, até o novo julgamento do STJD, o que vale é a decisão do TJD-PA, ou seja, o time seguiria na elite do futebol paraense.

VEJA MAIS 

image Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja
Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento

image Parazão: por questões de saúde, jogo entre Águia de Marabá e Santa Rosa muda de data
Data do duelo, válido pela 1ª rodada do Campeonato Paraense, foi alterada após acordo entre os clubes

Com isso, o clube pede a suspensão do início da competição ou, alternativamente, a não homologação dos jogos da primeira rodada. Segundo o advogado Fernando Cordero, que faz a defesa do Independente, até o momento não houve retorno do Tribunal sobre o pedido.

O Independente de Tucuruí foi um dos clubes rebaixados para a Série A2 do Parazão após a avocação do STJD. Diante disso, o clube recorreu à Justiça comum. Na última terça-feira (15), a juíza Lailce Ana Marrom, titular da 9ª Vara Cível da Capital, acatou o pedido do Independente e declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD, que havia revogado a decisão do TJD-PA prevendo a perda de pontos.

De acordo com fontes do Núcleo de Esportes de O Liberal, o Independente possui outro processo tramitando na Justiça comum, que pede a desfiliação do Cametá da Federação Paraense de Futebol (FPF). Segundo foi apurado, o clube de Tucuruí aponta que a equipe estaria em desacordo com algumas regras da federação.

O que diz a FPF

Em entrevista à Rádio Liberal+ na manhã desta quarta, um dos vice-presidentes da FPF, Sandclei Montes, disse que a entidade está ciente do processo e que acatará qualquer decisão judicial. No entanto, o dirigente destaca os prejuízos que uma possível suspensão do campeonato poderia acarretar.

"Seria lamentável uma paralisação. O presidente da FPF está atento a isso, o jurídico está falando 24h sobre o assunto. Caso ocorra a paralisação, traria um prejuízo grande, porque não há data para fazer o campeonato lá na frente. Infelizmente, se a Justiça determinar alguma coisa, vamos cumprir, mas a Federação está trabalhando para evitar esse problema", explicou.

Parazão

Até uma decisão da Justiça, o Campeonato Paraense segue marcado para começar neste final de semana. No sábado (24), ocorre a primeira partida, entre Remo e Bragantino, no Mangueirão. No domingo (25), é a vez do Paysandu entrar em campo, diante do São Raimundo, na Curuzu. Ambas as partidas terão transmissão Lance a Lance no Oliberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

parazão

Parazão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PARAZÃO

OUTRA HISTÓRIA

Iarley, agora zagueiro: jovem ganha chance no elenco principal e espera fazer história no Paysandu

Batizado em homenagem ao atacante cearense autor do histórico gol contra o Boca Júniors, na Libertadores de 2023, zagueiro espera se firmar de vez no elenco

20.01.26 19h50

Futebol

Às vésperas da estreia no Parazão, Remo apresenta o zagueiro Thalisson

Defensor de 24 anos chega para reforçar a zaga azulina no elenco que entra em campo no próximo dia 24, pelo estadual

20.01.26 17h37

FUTEBOL

Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão

O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida

20.01.26 16h31

futebol

Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira

Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente

20.01.26 12h34

MAIS LIDAS EM PARAZÃO

1

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira

2

futebol

MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo

Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos

3

Novo reforço?

Remo encaminha a contratação de volante argentino, diz jornalista

Jogador atua no Platense, da Argentina, e já estaria acertado com o Leão Azul

4

Flamengo vai com titulares para o 'Clássico das Multidões' contra o Vasco pelo Carioca

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda