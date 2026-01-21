Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD O Liberal 21.01.26 13h12 Competição começa no próximo sábado (24) (Ivan Duarte/ O Liberal) O Independente de Tucuruí protocolou, nesta quarta-feira (21), um pedido de suspensão do início do Campeonato Paraense de 2026 no Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA). A competição está marcada para começar no próximo sábado (24). A ação do clube é motivada pela decisão da última semana do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), que determinou que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) refaça o julgamento que revogou a perda de pontos da Tuna Luso e do Capitão Poço na disputa da última temporada, determinada pelo TJD-PA. O clube paraense defende que a competição não deve ter continuidade enquanto o processo não for completamente encerrado. O Independente destaca que, até o novo julgamento do STJD, o que vale é a decisão do TJD-PA, ou seja, o time seguiria na elite do futebol paraense. VEJA MAIS Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento Parazão: por questões de saúde, jogo entre Águia de Marabá e Santa Rosa muda de data Data do duelo, válido pela 1ª rodada do Campeonato Paraense, foi alterada após acordo entre os clubes Com isso, o clube pede a suspensão do início da competição ou, alternativamente, a não homologação dos jogos da primeira rodada. Segundo o advogado Fernando Cordero, que faz a defesa do Independente, até o momento não houve retorno do Tribunal sobre o pedido. O Independente de Tucuruí foi um dos clubes rebaixados para a Série A2 do Parazão após a avocação do STJD. Diante disso, o clube recorreu à Justiça comum. Na última terça-feira (15), a juíza Lailce Ana Marrom, titular da 9ª Vara Cível da Capital, acatou o pedido do Independente e declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD, que havia revogado a decisão do TJD-PA prevendo a perda de pontos. De acordo com fontes do Núcleo de Esportes de O Liberal, o Independente possui outro processo tramitando na Justiça comum, que pede a desfiliação do Cametá da Federação Paraense de Futebol (FPF). Segundo foi apurado, o clube de Tucuruí aponta que a equipe estaria em desacordo com algumas regras da federação. O que diz a FPF Em entrevista à Rádio Liberal+ na manhã desta quarta, um dos vice-presidentes da FPF, Sandclei Montes, disse que a entidade está ciente do processo e que acatará qualquer decisão judicial. No entanto, o dirigente destaca os prejuízos que uma possível suspensão do campeonato poderia acarretar. "Seria lamentável uma paralisação. O presidente da FPF está atento a isso, o jurídico está falando 24h sobre o assunto. Caso ocorra a paralisação, traria um prejuízo grande, porque não há data para fazer o campeonato lá na frente. Infelizmente, se a Justiça determinar alguma coisa, vamos cumprir, mas a Federação está trabalhando para evitar esse problema", explicou. Parazão Até uma decisão da Justiça, o Campeonato Paraense segue marcado para começar neste final de semana. No sábado (24), ocorre a primeira partida, entre Remo e Bragantino, no Mangueirão. No domingo (25), é a vez do Paysandu entrar em campo, diante do São Raimundo, na Curuzu. Ambas as partidas terão transmissão Lance a Lance no Oliberal.com. 