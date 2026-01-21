Capa Jornal Amazônia
Parazão: por questões de saúde, jogo entre Águia de Marabá e Santa Rosa muda de data

Data do duelo, válido pela 1ª rodada do Campeonato Paraense, foi alterada após acordo entre os clubes

O Liberal
fonte

Partida da primeira rodada começa no sábado (24) (Fábio Will/ Especial para O Liberal)

Mais uma partida do Campeonato Paraense foi modificada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Após a mudança no horário do jogo do Paysandu, a entidade alterou a data do duelo entre Águia de Marabá e Santa Rosa.

Conforme a tabela do Parazão, o confronto estava marcado para as 17h do sábado (24), no Zinho de Oliveira, mas foi transferido para o domingo (25). O horário e o local da partida seguem os mesmos.

De acordo com o documento publicado no site da FPF, a mudança da data ocorreu por um “acordo entre os clubes envolvidos, em virtude dos problemas de saúde enfrentados por um dos colaboradores do Águia de Marabá Futebol Clube”.

Com a alteração, o primeiro dia do Campeonato Paraense terá apenas a partida entre Remo e Bragantino, que será no sábado (24), no estádio Mangueirão, às 16h. No domingo, serão realizados três jogos: além do duelo entre o Azulão e o Santinha, Paysandu e São Raimundo também entram em campo, assim como Cametá e Castanhal.

Na terça-feira (27), São Francisco e Capitão Poço se enfrentam, e Amazônia e Tuna Luso fecham a primeira rodada na quarta-feira (28).

Técnico do sub-20 do Azulão está na UTI

Na última semana, a delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente de trânsito no Tocantins, quando retornava ao Pará após a disputa da Copinha. O ônibus em que a equipe estava bateu em um caminhão que estava parado na estrada, sem sinalização, segundo o clube.

O acidente vitimou o preparador físico Hecton Alves, que morreu no local, e deixou o treinador Ronan Tyezer gravemente ferido. Conforme a última atualização do clube, o estado de saúde do técnico “continua grave” e exige “ainda mais cuidados e atenção a cada dia que passa”.

Confira a tabela atualizada da 1ª rodada do Parazão

1ª Rodada

Amazônia x Tuna Luso - 28/01 - 16h - Municipal de Belterra
Águia de Marabá x Santa Rosa - 25/01 -  17h - Zinho de Oliveira – Marabá
Paysandu x São Raimundo - 25/01 - 17h - Banpará Curuzu – Belém
São Francisco x Capitão Poço - 27/01 - 16h - Municipal de Belterra
Remo x Bragantino - 24/01 - 16h - Mangueirão – Belém
Cametá x Castanhal - 25/01 - 16h - Parque do Bacurau – Cametá

