Parazão: por questões de saúde, jogo entre Águia de Marabá e Santa Rosa muda de data Data do duelo, válido pela 1ª rodada do Campeonato Paraense, foi alterada após acordo entre os clubes O Liberal 21.01.26 11h18 Partida da primeira rodada começa no sábado (24) (Fábio Will/ Especial para O Liberal) Mais uma partida do Campeonato Paraense foi modificada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Após a mudança no horário do jogo do Paysandu, a entidade alterou a data do duelo entre Águia de Marabá e Santa Rosa. Conforme a tabela do Parazão, o confronto estava marcado para as 17h do sábado (24), no Zinho de Oliveira, mas foi transferido para o domingo (25). O horário e o local da partida seguem os mesmos. De acordo com o documento publicado no site da FPF, a mudança da data ocorreu por um “acordo entre os clubes envolvidos, em virtude dos problemas de saúde enfrentados por um dos colaboradores do Águia de Marabá Futebol Clube”. VEJA MAIS Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente Águia de Marabá pede orações por técnico internado em estado grave após acidente Em nota divulgada nesta segunda-feira (19), clube reforça apelo por fé e apoio a Ronan Tyezer, que segue sob cuidados intensivos após colisão no retorno da Copinha Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida Com a alteração, o primeiro dia do Campeonato Paraense terá apenas a partida entre Remo e Bragantino, que será no sábado (24), no estádio Mangueirão, às 16h. No domingo, serão realizados três jogos: além do duelo entre o Azulão e o Santinha, Paysandu e São Raimundo também entram em campo, assim como Cametá e Castanhal. Na terça-feira (27), São Francisco e Capitão Poço se enfrentam, e Amazônia e Tuna Luso fecham a primeira rodada na quarta-feira (28). Técnico do sub-20 do Azulão está na UTI Na última semana, a delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente de trânsito no Tocantins, quando retornava ao Pará após a disputa da Copinha. O ônibus em que a equipe estava bateu em um caminhão que estava parado na estrada, sem sinalização, segundo o clube. O acidente vitimou o preparador físico Hecton Alves, que morreu no local, e deixou o treinador Ronan Tyezer gravemente ferido. Conforme a última atualização do clube, o estado de saúde do técnico “continua grave” e exige “ainda mais cuidados e atenção a cada dia que passa”. Confira a tabela atualizada da 1ª rodada do Parazão 1ª Rodada Amazônia x Tuna Luso - 28/01 - 16h - Municipal de Belterra Águia de Marabá x Santa Rosa - 25/01 - 17h - Zinho de Oliveira – Marabá Paysandu x São Raimundo - 25/01 - 17h - Banpará Curuzu – Belém São Francisco x Capitão Poço - 27/01 - 16h - Municipal de Belterra Remo x Bragantino - 24/01 - 16h - Mangueirão – Belém Cametá x Castanhal - 25/01 - 16h - Parque do Bacurau – Cametá Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO Futebol Às vésperas da estreia no Parazão, Remo apresenta o zagueiro Thalisson Defensor de 24 anos chega para reforçar a zaga azulina no elenco que entra em campo no próximo dia 24, pelo estadual 20.01.26 17h37 FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 Futebol Com ingressos a partir de R$ 60, Remo inicia venda de entradas para estreia no Parazão Preço foi reajustado em aproximadamente 50% em relação ao praticado no estadual de 2025. 20.01.26 11h29 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 futebol MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos 2 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira 3 Novo reforço? Remo encaminha a contratação de volante argentino, diz jornalista Jogador atua no Platense, da Argentina, e já estaria acertado com o Leão Azul 4 Flamengo vai com titulares para o 'Clássico das Multidões' contra o Vasco pelo Carioca