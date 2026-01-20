Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira

Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente

O Liberal
fonte

Jogo segue no domingo (25), na Curuzu (Ivan Duarte/ O Liberal)

A partida entre Paysandu e São Raimundo, marcada para o próximo domingo (25), sofreu uma alteração. O jogo teve o horário modificado, conforme informou a Federação Paraense de Futebol (FPF) em documento publicado na última segunda-feira (19).

O duelo estava marcado para ocorrer às 16h do próximo domingo (25), na Curuzu. No entanto, foi adiado para às 17h, como consta na tabela atualizada.

Ainda segundo a FPF, a mudança ocorreu por um pedido do clube mandante, ou seja, o Paysandu, sem mais detalhes. A entidade apenas informou que foi uma opção do “clube mandante”.

Nesta terça-feira (20), o Bicola iniciou a venda de ingressos para a partida. Os bilhetes custam R$ 40 para as arquibancadas e R$ 100 para o setor de cadeiras.

O jogo marca o reencontro da torcida do Papão com o clube, que terminou a temporada de 2025 em baixa com os torcedores por conta do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. O Parazão começa oficialmente no sábado (24), com a partida entre Remo e Bragantino, às 16h, no Mangueirão.

Detalhes

A tabela do Parazão ainda pode sofrer outras alterações. Na terceira rodada, a FPF marcou a partida entre Remo e Águia de Marabá para o dia 3 de fevereiro. A data entra em conflito com a estreia do clube azulino em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (4), o Remo recebe o Mirassol-SP, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão.

Se a data não for modificada, o Leão Azul pode ter que entrar em campo contra o Azulão com um time alternativo.

Confira a tabela atualizada da 1ª rodada do Parazão

1ª Rodada

Amazônia x Tuna Luso - 28/01 - 16h - Municipal de Belterra
Águia de Marabá x Santa Rosa - 24/01 -  17h - Zinho de Oliveira – Marabá
Paysandu x São Raimundo - 25/01 - 17h - Banpará Curuzu – Belém
São Francisco x Capitão Poço - 27/01 - 16h - Municipal de Belterra
Remo x Bragantino - 24/01 - 16h - Mangueirão – Belém
Cametá x Castanhal - 25/01 - 16h - Parque do Bacurau – Cametá

 

Palavras-chave

esportes

paysandu

parazão

Paysandu
.
