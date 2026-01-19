Paysandu anuncia mudanças administrativas e garante transparência nas decisões da presidência

Desde que assumiu a presidência do Paysandu, o advogado Márcio Tuma vem adotando medidas para enfrentar o momento de instabilidade vivido pelo clube nos últimos meses. A mais recente, divulgada na tarde desta segunda-feira, trata da ampliação da transparência nas decisões da atual gestão.

A partir de agora, todas as medidas adotadas pela Presidência e pela Diretoria passarão a ser divulgadas ao público, com o objetivo de manter o torcedor bicolor informado sobre o que acontece nos bastidores do clube.

O tema da transparência ganhou força nos meses finais da gestão do ex-presidente Roger Aguilera, período marcado por desconfiança da torcida em meio a uma campanha que culminou no rebaixamento à Série C. As críticas recaíram não apenas sobre a presidência, mas também sobre o Conselho Deliberativo, que foi alvo de questionamentos por não se manifestar em momentos considerados decisivos da temporada.

Com a nova diretriz, o Paysandu dá um passo importante para aproximar o torcedor das decisões administrativas, justamente no momento em que o elenco se prepara para a disputa das competições do calendário de 2026. A estreia da equipe está marcada para o próximo dia 25, contra o São Raimundo, no estádio da Curuzu.

Veja a nota na íntegra:

"A fim de garantir total transparência à sua gestão, o presidente do Paysandu Sport Club, Márcio Tuma, despachou as primeiras portarias de circulação interna criadas desde o início do novo mandato. Os documentos já estão publicados no site oficial do clube. Clique aqui e confira cada um na íntegra.

A partir de agora, todas as portarias da Presidência e documentos normativos emitidos pela Diretoria passarão a ser publicados no site, para que o público geral tome conhecimento das principais decisões administrativas do clube."