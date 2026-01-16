Kauã Hinkel aposta em versatilidade para surpreender no ataque do Paysandu: 'Sou muito técnico'

O Paysandu Sport Club apresentou oficialmente, nesta , o atacante Kauã Hinkel como novo integrante do elenco profissional para a temporada 2026. Na atual temporada, o clube vai abrindo espaço para atletas formados em casa em um ano marcado pela readequação financeira e pela aposta na base, após o rebaixamento para a Série C.

Natural de Paragominas, Kauã iniciou a trajetória no futebol como atacante em uma escolinha da cidade. O desempenho chamou atenção e o levou ao Castanhal Esporte Clube, onde atuou por empréstimo e passou a jogar mais recuado, como meia. No retorno ao Paysandu, a mudança seguiu: o jogador foi utilizado como volante, explorando a capacidade técnica e a boa leitura de jogo.

“Comecei de atacante na escolinha da minha cidade, em Paragominas, fui me destacando, cheguei a ser contratado pelo Castanhal, onde desci mais pra meia, pra 10, fui jogando, fazendo gol, dando assistência”, contou.

“Quando cheguei aqui no Paysandu, desci ainda mais, pra volante, porque sou um cara muito técnico, de achar a assistência e dar a dinâmica no campo”, completou.

A virada mais recente aconteceu no fim de 2025, quando Kauã voltou a atuar no setor ofensivo e se destacou na campanha bicolor na Copa do Brasil Sub-20. Utilizado como atacante de lado, o jogador chamou atenção pela força física e pela capacidade no um contra um, o que abriu caminho para a integração definitiva ao grupo principal.

“Acabou que no final de 2025, me destaquei bem na Copa do Brasil, jogando como atacante, de extremo, usando minha força, minha habilidade, e é isso, cheguei aqui no profissional, estou de extremo, o professor está gostando”, afirmou.

No elenco profissional, Kauã passa a conviver diariamente com atletas mais experientes e vê a disputa por espaço como parte do processo de crescimento.

“Estou aprendendo muito com eles, caras experientes, mais rodados que eu, estão me ajudando muito, a disputa está muito boa, creio que eu possa conseguir essa titularidade, que o professor escolha o melhor”, disse.

A promoção do atacante ocorre em um contexto mais amplo. Além de Kauã, outros jovens como Cauã Dias, Libonati, Pedro Henrique, Henrique Salomoni, Henrico, Brian Macapá, Arthur Monteiro, Angelo e o goleiro Levi passaram a integrar a rotina do profissional, movimento frequentemente cobrado pela torcida.

“Creio que esse é o ano que o Paysandu está dando mais oportunidade pro pessoal da base, eu sempre digo aos meus companheiros da base, essa é a oportunidade da vida”, destacou.

O técnico Júnior Rocha tem demonstrado satisfação com o rendimento do atleta nos treinamentos, e a expectativa interna é de que a versatilidade de Kauã Hinkel possa ser um trunfo ao longo da temporada, em que o clube tem como principal objetivo o retorno à Série B.