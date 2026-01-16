Kauã Hinkel aposta em versatilidade para surpreender no ataque do Paysandu: 'Sou muito técnico' Jovem formado na base passou por diferentes posições, ganhou destaque na Copa do Brasil Sub-20 e recebe primeira chance no elenco profissional na temporada da Série C O Liberal 16.01.26 20h15 O Paysandu Sport Club apresentou oficialmente, nesta , o atacante Kauã Hinkel como novo integrante do elenco profissional para a temporada 2026. Na atual temporada, o clube vai abrindo espaço para atletas formados em casa em um ano marcado pela readequação financeira e pela aposta na base, após o rebaixamento para a Série C. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Natural de Paragominas, Kauã iniciou a trajetória no futebol como atacante em uma escolinha da cidade. O desempenho chamou atenção e o levou ao Castanhal Esporte Clube, onde atuou por empréstimo e passou a jogar mais recuado, como meia. No retorno ao Paysandu, a mudança seguiu: o jogador foi utilizado como volante, explorando a capacidade técnica e a boa leitura de jogo. VEJA MAIS [[(standard.Article) Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C]] Paysandu acerta renovação contratual com o zagueiro Yeferson Quintana Com mais de 50 partidas disputadas com a camisa bicolor nas últimas duas temporadas, o zagueiro de 29 anos desembarca em Belém nos próximos dias para se integrar ao elenco “Comecei de atacante na escolinha da minha cidade, em Paragominas, fui me destacando, cheguei a ser contratado pelo Castanhal, onde desci mais pra meia, pra 10, fui jogando, fazendo gol, dando assistência”, contou. “Quando cheguei aqui no Paysandu, desci ainda mais, pra volante, porque sou um cara muito técnico, de achar a assistência e dar a dinâmica no campo”, completou. A virada mais recente aconteceu no fim de 2025, quando Kauã voltou a atuar no setor ofensivo e se destacou na campanha bicolor na Copa do Brasil Sub-20. Utilizado como atacante de lado, o jogador chamou atenção pela força física e pela capacidade no um contra um, o que abriu caminho para a integração definitiva ao grupo principal. “Acabou que no final de 2025, me destaquei bem na Copa do Brasil, jogando como atacante, de extremo, usando minha força, minha habilidade, e é isso, cheguei aqui no profissional, estou de extremo, o professor está gostando”, afirmou. No elenco profissional, Kauã passa a conviver diariamente com atletas mais experientes e vê a disputa por espaço como parte do processo de crescimento. “Estou aprendendo muito com eles, caras experientes, mais rodados que eu, estão me ajudando muito, a disputa está muito boa, creio que eu possa conseguir essa titularidade, que o professor escolha o melhor”, disse. A promoção do atacante ocorre em um contexto mais amplo. Além de Kauã, outros jovens como Cauã Dias, Libonati, Pedro Henrique, Henrique Salomoni, Henrico, Brian Macapá, Arthur Monteiro, Angelo e o goleiro Levi passaram a integrar a rotina do profissional, movimento frequentemente cobrado pela torcida. “Creio que esse é o ano que o Paysandu está dando mais oportunidade pro pessoal da base, eu sempre digo aos meus companheiros da base, essa é a oportunidade da vida”, destacou. O técnico Júnior Rocha tem demonstrado satisfação com o rendimento do atleta nos treinamentos, e a expectativa interna é de que a versatilidade de Kauã Hinkel possa ser um trunfo ao longo da temporada, em que o clube tem como principal objetivo o retorno à Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série c 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU JOVEM Kauã Hinkel aposta em versatilidade para surpreender no ataque do Paysandu: 'Sou muito técnico' Jovem formado na base passou por diferentes posições, ganhou destaque na Copa do Brasil Sub-20 e recebe primeira chance no elenco profissional na temporada da Série C 16.01.26 20h15 Futebol Paysandu acerta renovação contratual com o zagueiro Yeferson Quintana Com mais de 50 partidas disputadas com a camisa bicolor nas últimas duas temporadas, o zagueiro de 29 anos desembarca em Belém nos próximos dias para se integrar ao elenco 16.01.26 15h08 FUTEBOL Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos 15.01.26 17h06 FUTEBOL Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste 15.01.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 16.01.26 7h00 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51