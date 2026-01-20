Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão Papão encara o São Raimundo na primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (25), na Curuzu O Liberal 20.01.26 10h48 Torcedores bicolores reencontro o time no próximo domingo (25) (Jorge Luís Totti/Paysandu) A temporada de 2026 no Pará está aberta, e os clubes já fazem os últimos preparativos para a estreia no Campeonato Paraense. Nesta terça-feira (20), o Paysandu anunciou o início das vendas de ingressos para o duelo contra o São Raimundo, válido pela 1ª rodada do Parazão. A partida ocorre no domingo (25), às 17h, na Curuzu. Conforme divulgado pelo clube, os ingressos para as arquibancadas custam R$ 40. Já para o setor de cadeiras, a entrada custa R$ 100. Sócio-torcedores possuem descontos na compra dos bilhetes. A torcida bicolor pode adquirir os ingressos por meio do site do Paysandu ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. VEJA MAIS Paysandu anuncia mudanças administrativas e garante transparência nas decisões da presidência A nova política adotada pelo presidente Márcio Tuma prioriza a divulgação de todas as medidas adotadas pela direção bicolor Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas Ítalo assume missão de ser o homem gol do Paysandu em 2026: 'Fui contratado pra isso' Centro-avante apresentado oficialmente não foge da responsabilidade, vê evolução do time e projeta início do Parazão na Curuzu Vale destacar que, para entrar no estádio da Curuzu, é preciso ter a biometria facial cadastrada, e todos os ingressos são digitais. Estudantes possuem direito à meia-entrada. Idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e crianças de até seis anos têm acesso à gratuidade. Cenário Após a campanha frustrante em 2025, que resultou no rebaixamento à Série C, o Papão retorna às atividades oficiais em campo em busca de um renascimento. O clube bicolor passou por uma reestruturação interna, com a criação de uma nova comissão de futebol, a renúncia do ex-presidente Roger Aguileira e a chegada de novos membros à direção. A estreia no Parazão será o primeiro contato do torcedor com o novo time. Mesmo não vindo em alta, o Papão é um dos favoritos ao título. No último ano, foi vice-campeão, perdendo a final para o Remo. Serviço Arquibancada – R$ 40 Cadeira – R$ 100 Arquibancada sócio-proprietário – R$ 20 Cadeira sócio-proprietário – R$ 50 Venda online: ingressos.paysandu Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 futebol Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão Papão encara o São Raimundo na primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (25), na Curuzu 20.01.26 10h48 GOLEADOR Ítalo assume missão de ser o homem gol do Paysandu em 2026: 'Fui contratado pra isso' Centro-avante apresentado oficialmente não foge da responsabilidade, vê evolução do time e projeta início do Parazão na Curuzu 19.01.26 19h14 Futebol Paysandu anuncia mudanças administrativas e garante transparência nas decisões da presidência A nova política adotada pelo presidente Márcio Tuma prioriza a divulgação de todas as medidas adotadas pela direção bicolor 19.01.26 18h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 futebol Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão Papão encara o São Raimundo na primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (25), na Curuzu 20.01.26 10h48