Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão

A temporada de 2026 no Pará está aberta, e os clubes já fazem os últimos preparativos para a estreia no Campeonato Paraense. Nesta terça-feira (20), o Paysandu anunciou o início das vendas de ingressos para o duelo contra o São Raimundo, válido pela 1ª rodada do Parazão. A partida ocorre no domingo (25), às 17h, na Curuzu.

Conforme divulgado pelo clube, os ingressos para as arquibancadas custam R$ 40. Já para o setor de cadeiras, a entrada custa R$ 100. Sócio-torcedores possuem descontos na compra dos bilhetes.

A torcida bicolor pode adquirir os ingressos por meio do site do Paysandu ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

Vale destacar que, para entrar no estádio da Curuzu, é preciso ter a biometria facial cadastrada, e todos os ingressos são digitais.

Estudantes possuem direito à meia-entrada. Idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e crianças de até seis anos têm acesso à gratuidade.

Cenário

Após a campanha frustrante em 2025, que resultou no rebaixamento à Série C, o Papão retorna às atividades oficiais em campo em busca de um renascimento. O clube bicolor passou por uma reestruturação interna, com a criação de uma nova comissão de futebol, a renúncia do ex-presidente Roger Aguileira e a chegada de novos membros à direção. A estreia no Parazão será o primeiro contato do torcedor com o novo time.

Mesmo não vindo em alta, o Papão é um dos favoritos ao título. No último ano, foi vice-campeão, perdendo a final para o Remo.

Serviço

Arquibancada – R$ 40

Cadeira – R$ 100

Arquibancada sócio-proprietário – R$ 20

Cadeira sócio-proprietário – R$ 50



Venda online: ingressos.paysandu