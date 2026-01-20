Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão

Papão encara o São Raimundo na primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (25), na Curuzu

O Liberal
fonte

Torcedores bicolores reencontro o time no próximo domingo (25) (Jorge Luís Totti/Paysandu)

A temporada de 2026 no Pará está aberta, e os clubes já fazem os últimos preparativos para a estreia no Campeonato Paraense. Nesta terça-feira (20), o Paysandu anunciou o início das vendas de ingressos para o duelo contra o São Raimundo, válido pela 1ª rodada do Parazão. A partida ocorre no domingo (25), às 17h, na Curuzu.

Conforme divulgado pelo clube, os ingressos para as arquibancadas custam R$ 40. Já para o setor de cadeiras, a entrada custa R$ 100. Sócio-torcedores possuem descontos na compra dos bilhetes.

A torcida bicolor pode adquirir os ingressos por meio do site do Paysandu ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

VEJA MAIS 

image Paysandu anuncia mudanças administrativas e garante transparência nas decisões da presidência
A nova política adotada pelo presidente Márcio Tuma prioriza a divulgação de todas as medidas adotadas pela direção bicolor

image Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C
Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas

image Ítalo assume missão de ser o homem gol do Paysandu em 2026: 'Fui contratado pra isso'
Centro-avante apresentado oficialmente não foge da responsabilidade, vê evolução do time e projeta início do Parazão na Curuzu

Vale destacar que, para entrar no estádio da Curuzu, é preciso ter a biometria facial cadastrada, e todos os ingressos são digitais.

Estudantes possuem direito à meia-entrada. Idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e crianças de até seis anos têm acesso à gratuidade.

Cenário

Após a campanha frustrante em 2025, que resultou no rebaixamento à Série C, o Papão retorna às atividades oficiais em campo em busca de um renascimento. O clube bicolor passou por uma reestruturação interna, com a criação de uma nova comissão de futebol, a renúncia do ex-presidente Roger Aguileira e a chegada de novos membros à direção. A estreia no Parazão será o primeiro contato do torcedor com o novo time.

Mesmo não vindo em alta, o Papão é um dos favoritos ao título. No último ano, foi vice-campeão, perdendo a final para o Remo.

Serviço

Arquibancada – R$ 40

Cadeira – R$ 100

Arquibancada sócio-proprietário – R$ 20

Cadeira sócio-proprietário – R$ 50

Venda online: ingressos.paysandu

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

futebol

Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira

Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente

20.01.26 12h34

futebol

Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão

Papão encara o São Raimundo na primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (25), na Curuzu

20.01.26 10h48

GOLEADOR

Ítalo assume missão de ser o homem gol do Paysandu em 2026: 'Fui contratado pra isso'

Centro-avante apresentado oficialmente não foge da responsabilidade, vê evolução do time e projeta início do Parazão na Curuzu

19.01.26 19h14

Futebol

Paysandu anuncia mudanças administrativas e garante transparência nas decisões da presidência

A nova política adotada pelo presidente Márcio Tuma prioriza a divulgação de todas as medidas adotadas pela direção bicolor

19.01.26 18h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira

20.01.26 7h00

LEÃO

Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A

Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro

19.01.26 20h45

futebol

Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente

Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento

20.01.26 11h14

futebol

Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão

Papão encara o São Raimundo na primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (25), na Curuzu

20.01.26 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda