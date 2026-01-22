Após apagão, Grêmio vence o Guarany e lidera o Grupo B do Gauchão Estadão Conteúdo 22.01.26 0h32 O Grêmio venceu o Guarany de Bagé por 2 a 0, nesta quarta-feira (22), no estádio Estrela D'Alva, em partida válida pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O confronto teve atraso de 39 minutos para o início por causa de uma queda de energia na subestação local, o que postergou o começo do jogo. Com o resultado, o Grêmio chegou aos nove pontos e assumiu a liderança do Grupo B, mantendo a sequência positiva na competição. E teve a estreia do goleiro Weverton, ex-Palmeiras, que foi muito pouco exigido. Já o Guarany segue sem pontuar, ocupa a última colocação do Grupo A e passa a viver situação delicada na tabela após quatro rodadas. No primeiro tempo, após o longo atraso, o jogo começou em ritmo irregular. As equipes apresentaram dificuldades técnicas, com excesso de faltas e pouca fluidez nas ações ofensivas. O Guarany arriscou o primeiro chute a gol apenas aos 22 minutos, com Tony Júnior. O Grêmio passou a crescer a partir da metade da etapa inicial, especialmente em jogadas pelo lado direito. Willian encontrou André Henrique no pivô, mas o centroavante não conseguiu a finalização. Na sequência, João Pedro entrou na área e cruzou rasteiro, sem que Enamorado alcançasse. A melhor oportunidade gremista aconteceu aos 38 minutos, quando Enamorado fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para André Henrique, que acertou o travessão. Já nos acréscimos, Willian desperdiçou nova chance ao finalizar por cima após boa chegada pelo setor esquerdo. O segundo tempo mudou de cenário logo aos quatro minutos, quando Michel Bennech foi expulso após revisão do VAR, em lance de carrinho com o pé alto sobre Caio Paulista. Com um jogador a mais, o Grêmio passou a controlar as ações ofensivas e encontrou espaços com mais frequência. A superioridade numérica se transformou em gol aos 28 minutos, quando Gabriel Mec fez cruzamento preciso pela direita e Carlos Vinicius, que havia saído do banco, apareceu bem posicionado para cabecear e abrir o placar. O segundo gol saiu aos 36 minutos. Caio Paulista encontrou espaço na entrada da área e acionou Carlos Vinícius, que brigou pela bola dentro da área. A sobra ficou com Edenilson, que finalizou de primeira para ampliar a vantagem e definir o resultado. Na próxima rodada, o Grêmio volta a campo para o clássico contra o Internacional, no domingo, no Beira-Rio. O Guarany tenta a recuperação no sábado, quando enfrenta o Internacional de Santa Maria, novamente em casa, pela sequência do Campeonato Gaúcho. FICHA TÉCNICA GUARANY DE BAGÉ 0 X 2 GRÊMIO GUARANY DE BAGÉ - Jonathan; Raphinha (Allan), Michel, Bruno e Talles; David (Vitor), Murilo e Marcos Antônio; Tony Júnior (Marquinhos), Adailson (Alberte) e Welder. Técnico: William Campos. GRÊMIO - Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Luis Eduardo, Viery e Caio Paulista; Dodi (Jefinho), Edenilson e Willian; Roger (Gabriel Mec), Enamorado (Aravena) e André (Carlos Vinícius). Técnico: Luís Castro. GOLS - Carlos Vinícius, aos 28, e Edenilson, aos 36 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Allan, Adailson e Welder (Guarany); João Pedro, Viery e Jefinho (Grêmio). CARTÃO VERMELHO - Michel (Guarany). ÁRBITRO - Rodrigo Brand da Silva. RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estrela D'Alva, em Bagé (RS). 