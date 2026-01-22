Capa Jornal Amazônia
Ponte Preta perde para o São Bernardo e segue zerada no Paulistão

Estadão Conteúdo

Apesar de ter conseguido derrubar o transfer ban e inscrever alguns dos reforços, a Ponte Preta permanece em situação dramática no Paulistão. Na noite desta quarta-feira (21), conheceu a quarta vitória seguida e continua zerada na tabela, após perder por 1 a 0 para o São Bernardo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Romisson, ainda no começo do duelo, marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, a Ponte Preta é lanterna do Paulistão e terá que lutar contra o rebaixamento a partir daqui. Já o São Bernardo voltou a vencer após dois jogos de jejum e se manteve dentro do G-8 - na quarta colocação - com sete pontos.

Ainda bastante desentrosada, a Ponte Preta viu o São Bernardo abrir o placar logo aos quatro minutos de jogo. Pedro Vitor recebeu na ponta direita e cruzou rasteiro na área. A bola encontrou Romisson, que apareceu sozinho, apenas para escorar para o fundo da rede.

Mas, aos poucos, a Ponte Preta conseguiu se encontrar em campo e equilibrou o duelo. Tanto que chegou a marcar com Bruno Lopes, aos 17, mas o atacante estava impedido no lance, e o árbitro anulou o gol. Por isso, o duelo foi para o intervalo com a vitória parcial do time visitante.

Na volta do descanso, o ritmo da partida seguiu o mesmo, com a Ponte Preta tentando encontrar espaços na busca pelo empate e o São Bernardo segurando a vitória, mas se arriscando em contra-ataques rápidos. Em um desses lances, aos seis minutos, Pará recebeu em profundidade, mas de frente para o gol, pegou mal na bola.

Já a melhor oportunidade da Ponte Preta empatar veio aos 13 minutos, quando Cristiano lançou Bruno Lopes na área e Augusto foi cortar, mas quase fez contra, a bola saiu tirando tinta do travessão. Nos minutos finais, os donos da casa seguiram tentando, mas o São Bernardo venceu mesmo por 1 a 0.

Os dois times já voltam a campo no próximo sábado (24) para a disputa da quinta rodada da primeira fase do Paulistão. Logo às 16h, o São Bernardo recebe o Mirassol, no estádio Primeiro de Maio. Mais tarde, às 17h, mais uma vez em Campinas, a Ponte Preta recebe o Noroeste, no estádio Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 SÃO BERNARDO

PONTE PRETA - Diogo Silva; Pacheco, David Braz, Lucas Cunha e Jean Carlos (Júlio); Rodrigo Souza (Gustavo Telles), Tárik (Nikolas) e Cristiano; Bruno Lopes, Lucas Emanuel (Kaio Ganga) e Vitor Pernambuco (Diego Torres). Técnico: Marcelo Fernandes.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Hélder, Augusto (Matheus Salustiano) e Pará; Foguinho (Marcão Silva), Romisson e João Paulo; Pedro Vitor (Echaporã), Fabrício Daniel (Felipe Garcia) e Pedrinho (Victor Andrade). Técnico: Ricardo Catalã.

GOL - Romisson, aos quatro minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Souza (Ponte Preta) e Foguinho, Hélder e Rodrigo Ferreira (São Bernardo).

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

PÚBLICO - 3.682 presentes.

RENDA - R$ 88.890,00.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. (SP).

futebol

Campeonato Paulista

Ponte Preta

São Bernardo
Esportes
