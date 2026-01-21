Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos Estadão Conteúdo 21.01.26 23h57 Em duelo equilibrado e com boas chances, principalmente no primeiro tempo, América e Atlético empataram o clássico por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Gabriel Barros abriu o placar, mas Reinier buscou o empate para o adversário alvinegro. A partida foi realizada na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos. Após cobrança de escanteio, Paulo Victor chutou de primeira e o goleiro Everson fez bela defesa. No rebote, porém, Gabriel Barros apareceu na pequena área apenas para empurrar para o fundo da rede. A vantagem, porém, não durou tanto tempo, pois o Atlético empatou aos 29, também em bola parada. Igor Gomes quase marcou um golaço de falta, mas a bola explodiu no travessão. Ela ficou viva pelo alto e Reinier cabeceou para deixar tudo igual no placar. Aos 37, o Atlético chegou a virar o placar com gol de Cuello, após cruzamento da direita. Entretanto, o VAR chamou para revisão e o árbitro pegou falta do atacante, que trombou com o goleiro na disputa. Assim, o gol foi anulado. Na ida para os vestiários, houve bate-boca entre os técnicos Alberto Valentim e Jorge Sampaoli, além de jogadores, que depois foi contornado. No segundo tempo, os dois times seguiram buscando o ataque, mas sem tanta eficiência como no primeiro tempo. Na reta final, o árbitro foi revisar um possível toque de mão de Val Soares, do América-MG, mas não marcou nada. Já nos acréscimos, aos 48, o América quase garantiu a vitória com Éverton Brito. Yarlen fez boa jogada pela esquerda e chutou forte para defesa de Everson. Éverton Brito cabeceou no rebote, mas mandou na trave. O Atlético respondeu com chute forte da entrada da área, mas para fora. Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana para a quinta rodada. No sábado, às 20h30, o América visita o Uberlândia no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). No dia seguinte, às 18h, o Atlético terá mais um clássico, diante do Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. FICHA TÉCNICA AMÉRICA-MG 1 X 1 ATLÉTICO-MG AMÉRICA-MG - Gustavo; Léo Alaba, Ricardo Silva, Emerson e Artur (Paulinho); Felipe Amaral, Yago Souza (Val Soares) e Eduardo Person; Thauan (Rafa Barcelos), Paulo Victor (Yarlen) e Gabriel Barros (Éverton Brito). Técnico: Alberto Valentim. ATLÉTICO-MG - Everson; Preciado, Vitor Hugo (Renan Lodi), Ruan e Junior Alonso; Alan Franco, Igor Gomes, Victor Hugo (Bernard) e Reinier (Maycon); Cuello (Dudu) e Rony (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli. GOLS - Gabriel Barros, aos 14, e Reinier, aos 29 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Gustavo, Emerson e Artur (América); Ruan (Atlético). ÁRBITRO - Murilo Francisco Misson Junior. PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campçeroanto Mineiro Atlético-MG América-MG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS ESPORTES Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas 21.01.26 16h05 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 Vai parar? Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD 21.01.26 13h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos 21.01.26 23h57 Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha 22.01.26 0h07 Ponte Preta perde para o São Bernardo e segue zerada no Paulistão 22.01.26 0h03 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52