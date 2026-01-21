Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos

Estadão Conteúdo

Em duelo equilibrado e com boas chances, principalmente no primeiro tempo, América e Atlético empataram o clássico por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Gabriel Barros abriu o placar, mas Reinier buscou o empate para o adversário alvinegro. A partida foi realizada na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos. Após cobrança de escanteio, Paulo Victor chutou de primeira e o goleiro Everson fez bela defesa. No rebote, porém, Gabriel Barros apareceu na pequena área apenas para empurrar para o fundo da rede.

A vantagem, porém, não durou tanto tempo, pois o Atlético empatou aos 29, também em bola parada. Igor Gomes quase marcou um golaço de falta, mas a bola explodiu no travessão. Ela ficou viva pelo alto e Reinier cabeceou para deixar tudo igual no placar.

Aos 37, o Atlético chegou a virar o placar com gol de Cuello, após cruzamento da direita. Entretanto, o VAR chamou para revisão e o árbitro pegou falta do atacante, que trombou com o goleiro na disputa. Assim, o gol foi anulado.

Na ida para os vestiários, houve bate-boca entre os técnicos Alberto Valentim e Jorge Sampaoli, além de jogadores, que depois foi contornado. No segundo tempo, os dois times seguiram buscando o ataque, mas sem tanta eficiência como no primeiro tempo. Na reta final, o árbitro foi revisar um possível toque de mão de Val Soares, do América-MG, mas não marcou nada.

Já nos acréscimos, aos 48, o América quase garantiu a vitória com Éverton Brito. Yarlen fez boa jogada pela esquerda e chutou forte para defesa de Everson. Éverton Brito cabeceou no rebote, mas mandou na trave. O Atlético respondeu com chute forte da entrada da área, mas para fora.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana para a quinta rodada. No sábado, às 20h30, o América visita o Uberlândia no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). No dia seguinte, às 18h, o Atlético terá mais um clássico, diante do Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 1 ATLÉTICO-MG

AMÉRICA-MG - Gustavo; Léo Alaba, Ricardo Silva, Emerson e Artur (Paulinho); Felipe Amaral, Yago Souza (Val Soares) e Eduardo Person; Thauan (Rafa Barcelos), Paulo Victor (Yarlen) e Gabriel Barros (Éverton Brito). Técnico: Alberto Valentim.

ATLÉTICO-MG - Everson; Preciado, Vitor Hugo (Renan Lodi), Ruan e Junior Alonso; Alan Franco, Igor Gomes, Victor Hugo (Bernard) e Reinier (Maycon); Cuello (Dudu) e Rony (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS - Gabriel Barros, aos 14, e Reinier, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo, Emerson e Artur (América); Ruan (Atlético).

ÁRBITRO - Murilo Francisco Misson Junior.

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campçeroanto Mineiro

Atlético-MG

América-MG
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos

Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório

21.01.26 17h07

MAIS ESPORTES

Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá

Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas

21.01.26 16h05

Futebol

Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador

Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada

21.01.26 14h28

Vai parar?

Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda

Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD

21.01.26 13h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos

21.01.26 23h57

Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha

22.01.26 0h07

Ponte Preta perde para o São Bernardo e segue zerada no Paulistão

22.01.26 0h03

Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação

21.01.26 23h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda