Independente desiste de ação e libera início do Parazão 2026

Horas após protocolar um pedido para suspender o início do Campeonato Paraense de 2026, o Independente de Tucuruí voltou atrás. Na noite desta quarta-feira (21), o clube apresentou ao Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) um pedido formal de desistência da medida, abrindo caminho para o começo da competição neste fim de semana. O documento foi publicado no site da Federação Paraense de Futebol (FPF).

A retirada da ação dá sinal verde para a bola rolar no sábado (24), data prevista para a abertura do Parazão. O Independente, no entanto, ainda não se manifestou publicamente sobre a decisão, e o motivo que levou o clube a recuar poucas horas depois de pedir a suspensão permanece sem explicação.

Mais cedo, o time de Tucuruí havia acionado o TJD-PA para tentar barrar o início do campeonato, alegando insegurança jurídica após decisão do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) que determinou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a reavaliação do julgamento que revogou a perda de pontos de Tuna Luso e Capitão Poço na última temporada.

Na petição original, o Independente sustentava que, enquanto não houvesse novo julgamento do STJD, deveria prevalecer a decisão do próprio TJD-PA, o que manteria o clube na elite do futebol paraense. Por isso, pedia a suspensão do campeonato ou, de forma alternativa, a não homologação da primeira rodada.

O clube foi um dos rebaixados à Série A2 após a avocação do STJD e levou a disputa à Justiça comum. No último dia 15, a juíza Lailce Ana Marrom, da 9ª Vara Cível da Capital, declarou a nulidade absoluta do acórdão do STJD que havia revertido a punição aplicada pelo TJD-PA.

Além desse processo, o Independente também move outra ação na Justiça comum envolvendo a possível desfiliação do Cametá da Federação Paraense de Futebol (FPF), sob alegação de descumprimento de normas federativas.

Pela manhã, antes da desistência, a FPF havia se pronunciado. Em entrevista à Rádio Liberal+, o vice-presidente Sandclei Montes afirmou que a entidade acompanhava o caso e alertou para os prejuízos de uma eventual paralisação, destacando que a federação cumpriria qualquer decisão judicial.

Com o recuo do Independente, o Campeonato Paraense segue mantido. A abertura ocorre no sábado (24), com Remo x Bragantino, no Mangueirão. No domingo (25), o Paysandu enfrenta o São Raimundo, na Curuzu.