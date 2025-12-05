Cantor é flagrado agredindo a mulher na frente do filho

Julia Marques, namorada do cantor paulista Josu, compartilhou registros em redes sociais que a mostram sendo agredida pelo companheiro. Nas imagens, ele a arrasta com força e chega a aplicar um mata-leão. As agressões foram feitas na frente do filho pequeno da vítima.

A publicação já soma mais de 1,3 milhão de visualizações na rede social. Na legenda, Julia afirma ter insistido na relação mesmo com as repetidas traições do cantor. “Eu quis voltar, quis dar mais um voto de confiança. Assumi o risco. E mais uma vez o que eu ganhei? Traição”, desabafou. “Para mim, estava tudo bem enquanto estivéssemos juntos. Precisei ser agredida com empurrão, soco, tapa e ter outras pessoas presenciando para cair na real”, terminou.

Em outra publicação, Júlia afirma que registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro e já passou pelo IML para o exame de corpo de delito. Até o momento, o cantor não se pronunciou em nenhuma rede social.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.