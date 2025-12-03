Ex-namorada de Dado Dolabella expõe prints e fotos das agressões: 'Fiquei com medo'

A modelo Marcela Tomaszewski, atual Miss Gramado, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (3) para denunciar agressões físicas e emocionais que afirma ter sofrido de Dado Dolabella, seu ex-namorado. No relato, Marcela publicou fotos de hematomas, conversas de WhatsApp e prints atribuídos ao ator, acusando-o de violência durante o relacionamento que, segundo ela, ocorreu entre setembro e outubro deste ano. O caso é investigado em um inquérito policial em fase final.

Nas imagens divulgadas, aparece um contato identificado como “Dado” e registros de conversas que indicam discussões, orientações sobre como esconder as marcas e insistência para que ela se pronunciasse de forma pública para aparentar normalidade. Em um dos trechos, o ator teria sugerido que Marcela publicasse um conteúdo mais “ameno” sobre o casal e orientado: “passa óleo de arnica” e “toma uma ducha”, após ela citar hematomas.

"Estou fazendo isso porque nos últimos dias as notícias me deixaram cada vez mais assustada com o que vem acontecido com tantas mulheres. Fiquei em silêncio. Por medo do julgamento, por ser um relacionamento público, e que desde o início já estava claro para todos que eu era uma ótima mídia para limpar a linha homem agressivo dele", disse a modelo

“Fiquei em silêncio. Por medo do julgamento, por ser um relacionamento público, e que desde o início já estava claro para todos que eu era uma ótima mídia para limpar a linha homem agressivo dele, segundo ele eu era ‘uma princesa’ para o público dele”, escreveu Marcela. A modelo diz que decidiu expor o caso após ver outras notícias e relatos recentes de mulheres vítimas de violência.

Em outro print divulgado, Marcela responde ao ator: “Até quando essa farsa? Eu não tenho condições de gravar nada. Estou paralisada.”

A amiga da modelo também aparece tentando convencê-la a sair do relacionamento, em mensagens que ela agora publica como forma de alerta a outras mulheres.

“Então me calei por medo de não acreditarem em mim, por medo de tudo que poderia vir depois. E, ironicamente, agora quem está sendo julgada sou eu: a vítima. A mulher que acreditou que conseguiria sair de tudo isso sem ter seu nome vinculado a algo tão grave, ou que não passaria apenas de palavras que me machucava, mas se tornou outro modo de me machucar”, escreveu Marcela.

Inquérito está em fase final e medida protetiva foi concedida

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial do Leblon, no Rio de Janeiro. Marcela obteve uma medida protetiva, que impede Dado de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com ela em um raio de até 250 metros.

As denúncias se tornaram públicas ainda em outubro, quando surgiram rumores de agressão. Na época, o ator e a modelo chegaram a negar o ocorrido, chegaram a reatar, mas terminaram novamente. A amiga de Marcela, afirmou que a miss registrou fotos e vídeos das agressões.

Em conversa divulgada por Marcela nesta quarta-feira, um contato escreve: “Tu foi na delegacia e negou tudo”. Ela responde: “Não imaginei ser manipulada.”