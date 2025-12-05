Brasil goleia a Espanha e se garante na decisão do Mundial de futsal feminino Estadão Conteúdo 05.12.25 12h42 A seleção brasileira feminina de futsal está na decisão do Mundial que está sendo realizado em Manilla, nas Filipinas. Nesta sexta-feira, a equipe nacional fez uma grande exibição e goleou a Espanha pelo placar de 4 a 1 em partida válida pela fase semifinal da competição. O adversário para a disputa do título, que está sendo organizado pela Fifa, já está definido. Vai ser Portugal, que mais cedo superou a Argentina pela outra partida da semifinal do torneio com uma goleada de 7 a 1. A final está marcada para este domingo, às 8h30 (horário de Brasília) O Brasil imprimiu uma postura ofensiva desde o início logo abriu uma vantagem de 2 a 0 no confronto com as europeias. Logo no primeiro minuto, aproveitando o nervosismo das adversárias, a seleção nacional abriu vantagem com gols de Ana Luíza e Amandinha. A vantagem deu ainda mais confiança ao time comandado pelo técnico Wilson Sabóia, que continuou melhor no confronto e criando as melhores chances. A goleira Elena Gonzales teve de trabalhar bastante e foi o destaque da Espanha no duelo. O ritmo se manteve para a etapa complementar e o Brasil chegou ao terceiro gol com Débora Vanin. Após tabela com Natalinha, ela entrou com liberdade, teve tempo de driblar a goleira para fazer 3 a 0. A Espanha ainda diminuiu com De Paz, mas Luana fez mais um para as brasileiras e transformou a vitória em goleada de 4 a 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futsal feminino Mundial final Brasil Espanha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34