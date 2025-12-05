Brasil goleia a Espanha e se garante na decisão do Mundial de futsal feminino

A seleção brasileira feminina de futsal está na decisão do Mundial que está sendo realizado em Manilla, nas Filipinas. Nesta sexta-feira, a equipe nacional fez uma grande exibição e goleou a Espanha pelo placar de 4 a 1 em partida válida pela fase semifinal da competição.

O adversário para a disputa do título, que está sendo organizado pela Fifa, já está definido. Vai ser Portugal, que mais cedo superou a Argentina pela outra partida da semifinal do torneio com uma goleada de 7 a 1. A final está marcada para este domingo, às 8h30 (horário de Brasília)

O Brasil imprimiu uma postura ofensiva desde o início logo abriu uma vantagem de 2 a 0 no confronto com as europeias. Logo no primeiro minuto, aproveitando o nervosismo das adversárias, a seleção nacional abriu vantagem com gols de Ana Luíza e Amandinha.

A vantagem deu ainda mais confiança ao time comandado pelo técnico Wilson Sabóia, que continuou melhor no confronto e criando as melhores chances. A goleira Elena Gonzales teve de trabalhar bastante e foi o destaque da Espanha no duelo.

O ritmo se manteve para a etapa complementar e o Brasil chegou ao terceiro gol com Débora Vanin. Após tabela com Natalinha, ela entrou com liberdade, teve tempo de driblar a goleira para fazer 3 a 0. A Espanha ainda diminuiu com De Paz, mas Luana fez mais um para as brasileiras e transformou a vitória em goleada de 4 a 1.