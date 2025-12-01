Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rico Melquiades revela que fará harmonização anal: 'Dar uma apertadinha'

Influenciador responde às críticas após anunciar que pretende fazer uma harmonização anal e afirma que decisão é 'pessoal e estética'

Hannah Franco
fonte

Rico Melquiades rebate críticas após anunciar cirurgia em parte íntima. (Reprodução/Instagram)

O influenciador Rico Melquiades voltou a movimentar as redes sociais no último sábado (29/11) após revelar que pretende realizar uma cirurgia íntima com objetivo estético. O campeão de A Fazenda contou aos seguidores que fará uma “harmonização anal” e, diante da repercussão, publicou uma nota para rebater críticas e reforçar que a decisão é pessoal.

A polêmica começou quando Rico explicou nos stories do Instagram que já tinha o procedimento agendado, mas precisou adiar por causa das gravações da nova temporada do reality “O Rancho”, de Carlinhos Maia.

VEJA MAIS

image Vídeo: na CPI das Bets, Rico Melquíades joga no 'tigrinho' e exibe lucro
O influenciador é divulgador de uma casa de apostas criada pela advogada e influenciadora Deolane Bezerra.

image Após harmonização, influencer é barrado em aeroporto por não se parecer com a foto do passaporte
O influencer Rico Melquiades contou detalhes sobre o episódio no perfil de seu Instagram

“Eu ia fazer agora esse procedimento, mas vai começar o Rancho e eu não consigo. Não sou folgado, mas quero ficar mais apertado”, afirmou. Ele ainda comparou o procedimento ao períneo, comum entre mulheres. “Eu acho que dá uns pontinhos para poder fechar mais um pouco.”

Após o assunto viralizar, o influenciador publicou um texto no feed do Instagram. “Gente, vamos alinhar uma coisa aqui: o T*** é meu, tá? Se eu quero dar uma apertadinha nele, é porque eu estou precisando!”, escreveu. “Do mesmo jeitinho que vocês vivem fechando, ajustando e levantando o piu-piu por aí, eu também tenho todo o direito de querer dar um upgrade no meu, né? Cada um cuida daquilo que tem, e eu tô só fazendo a manutenção da minha propriedade privada.”

Rico ressaltou que o procedimento será realizado após o término das gravações do reality. “É para fechar mais um pouco da minha parte de trás. Essa é a minha próxima cirurgia”, completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rico melquiades

harmonização anal
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

SUCESSO

Gaby Amarantos vence Prêmio Game Changers 2025 na categoria Música

Paraense soma prêmios e indicações com Rock Doido

02.12.25 13h50

UNIÃO

Show ‘Sonoro Norte’ celebra a força da música amazônica

Lorena Monteiro, João Daibes e Eduardo Du Norte apresentam repertório dedicado aos grandes compositores da região.

02.12.25 12h33

PROJETO

Calcinha Preta desembarca em Belém na semana de gravação do DVD

Grupo irá gravar seu segundo audiovisual na capital paraense

01.12.25 9h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

No Dia do Samba, vídeo de Paolla Oliveira e Aline Maia viraliza e chama a atenção de internautas

As artistas recebem elogios pela performance ao som de “Água de Chuva No Mar / Vou Festejar”, de Beth Carvalho

02.12.25 10h44

TELEVISÃO

Globo vai tirar Sessão da Tarde da programação em breve; saiba o motivo da decisão

Mudança temporária na programação da TV Globo chama atenção do público

02.12.25 10h34

CULTURA

Dia Nacional do Samba: hora de celebrar o som da gente brasileira

Essa música consegue transitar por todas as cidades e classes brasileiras e se manter como a voz que vem dos morros, dos guetos e alcança as redes sociais

02.12.25 8h30

TELEVISÃO

Fãs percebem erros na nova temporada de Stranger Things; veja quais são

Primeira parte da temporada já está disponível no catálogo da Netlfix

02.12.25 12h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda