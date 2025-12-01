Rico Melquiades revela que fará harmonização anal: 'Dar uma apertadinha'

O influenciador Rico Melquiades voltou a movimentar as redes sociais no último sábado (29/11) após revelar que pretende realizar uma cirurgia íntima com objetivo estético. O campeão de A Fazenda contou aos seguidores que fará uma “harmonização anal” e, diante da repercussão, publicou uma nota para rebater críticas e reforçar que a decisão é pessoal.

A polêmica começou quando Rico explicou nos stories do Instagram que já tinha o procedimento agendado, mas precisou adiar por causa das gravações da nova temporada do reality “O Rancho”, de Carlinhos Maia.

VEJA MAIS

“Eu ia fazer agora esse procedimento, mas vai começar o Rancho e eu não consigo. Não sou folgado, mas quero ficar mais apertado”, afirmou. Ele ainda comparou o procedimento ao períneo, comum entre mulheres. “Eu acho que dá uns pontinhos para poder fechar mais um pouco.”

Após o assunto viralizar, o influenciador publicou um texto no feed do Instagram. “Gente, vamos alinhar uma coisa aqui: o T*** é meu, tá? Se eu quero dar uma apertadinha nele, é porque eu estou precisando!”, escreveu. “Do mesmo jeitinho que vocês vivem fechando, ajustando e levantando o piu-piu por aí, eu também tenho todo o direito de querer dar um upgrade no meu, né? Cada um cuida daquilo que tem, e eu tô só fazendo a manutenção da minha propriedade privada.”

Rico ressaltou que o procedimento será realizado após o término das gravações do reality. “É para fechar mais um pouco da minha parte de trás. Essa é a minha próxima cirurgia”, completou.