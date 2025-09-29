Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Após harmonização, influencer é barrado em aeroporto por não se parecer com a foto do passaporte

O influencer Rico Melquiades contou detalhes sobre o episódio no perfil de seu Instagram

Victoria Rodrigues
fonte

Rico Melquiades já sofreu com críticas à sua aparência no passado. (Foto: Reprodução)

O influenciador digital Rico Melquiades, de 34 anos, passou por uma situação constrangedora em sua chegada à Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O criador de conteúdo contou a seus seguidores nos stories do Instagram, neste sábado (28), que foi barrado pela equipe de imigração local do aeroporto porque a foto que estava em seu passaporte não era semelhante à sua aparência atual.

Nas mídias sociais, Rico explicou que já fez diversos procedimentos no rosto e por isso havia sido reconhecido no país árabe. “Galera, cheguei em Dubai agora, mas fui parado na imigração, eles estão alegando que eu não sou a mesma pessoa do passaporte”, explicou o influenciador. Apesar do momento inusitado e constrangedor no aeroporto, o influencer foi liberado e conseguiu retomar a viagem.

VEJA MAIS

image Vídeo: na CPI das Bets, Rico Melquíades joga no 'tigrinho' e exibe lucro
O influenciador é divulgador de uma casa de apostas criada pela advogada e influenciadora Deolane Bezerra.

image Quem é Rico Melquiades, influencer convocado pela CPI das Bets

image Rico Melquiades rebate críticas por divulgar site de apostas e jogos de azar sob investigação
O campeão de A Fazenda 13 afirmou que, após uma reunião com advogados e representantes da empresa, decidiu manter a parceria com a Blaze

Críticas e inseguranças

Em entrevista à revista Quem há alguns meses, o influenciador revelou que desejou transformar radicalmente o visual por conta de muitas críticas que havia recebendo nas redes sociais. Após ler diversos comentários cruéis em suas fotos e vídeos, Rico disse que acabou ficando inseguro com a sua própria imagem pessoal.

“Eu sempre tive a autoestima muito baixa, e determinados comentários me magoavam muito. Sempre fui tachado como feio e isso estava me afundando cada vez mais, mexeu ainda mais com minha cabeça. Foi quando decidi mudar completamente minha aparência, pois não estava mais aguentando ser motivo de piadas e comentários maldosos”, contou Rico Melquiades na época.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

influenciador digital

Rico Melquiades

barrado

aeroporto

foto

passaporte
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda