Após harmonização, influencer é barrado em aeroporto por não se parecer com a foto do passaporte

O influenciador digital Rico Melquiades, de 34 anos, passou por uma situação constrangedora em sua chegada à Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O criador de conteúdo contou a seus seguidores nos stories do Instagram, neste sábado (28), que foi barrado pela equipe de imigração local do aeroporto porque a foto que estava em seu passaporte não era semelhante à sua aparência atual.

Nas mídias sociais, Rico explicou que já fez diversos procedimentos no rosto e por isso havia sido reconhecido no país árabe. “Galera, cheguei em Dubai agora, mas fui parado na imigração, eles estão alegando que eu não sou a mesma pessoa do passaporte”, explicou o influenciador. Apesar do momento inusitado e constrangedor no aeroporto, o influencer foi liberado e conseguiu retomar a viagem.

Críticas e inseguranças

Em entrevista à revista Quem há alguns meses, o influenciador revelou que desejou transformar radicalmente o visual por conta de muitas críticas que havia recebendo nas redes sociais. Após ler diversos comentários cruéis em suas fotos e vídeos, Rico disse que acabou ficando inseguro com a sua própria imagem pessoal.

“Eu sempre tive a autoestima muito baixa, e determinados comentários me magoavam muito. Sempre fui tachado como feio e isso estava me afundando cada vez mais, mexeu ainda mais com minha cabeça. Foi quando decidi mudar completamente minha aparência, pois não estava mais aguentando ser motivo de piadas e comentários maldosos”, contou Rico Melquiades na época.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)