Rico Melquiades rebate críticas por divulgar site de apostas e jogos de azar sob investigação

O influenciador Rico Melquiades, de 30 anos, decidiu enfrentar as críticas e continuar a parceria publicitária com a Blaze, um site de apostas e jogos de azar que está sob investigação policial por suspeitas de estelionato em São Paulo (SP). Após a exposição de influenciadores envolvidos com a empresa no Fantástico, Rico passou a ser alvo de críticas nas redes sociais.

Ao responder a um seguidor nesta terça-feira (19), o campeão de A Fazenda 13 afirmou que, após uma reunião com seus advogados e os representantes da empresa, decidiu manter a parceria com a Blaze, sem, no entanto, detalhar o que foi discutido durante o encontro.

Em meio às críticas, Rico ressaltou que não se sente ameaçado e continuará a fazer vídeos no formato humorístico. Ele argumentou que a consciência está tranquila e negou ser bandido, afirmando que não está envolvido em atividades ilícitas. Diante das especulações sobre a possibilidade de ser preso devido à associação com uma empresa investigada, Rico reforçou a confiança, questionando o motivo de ser preso se não cometeu nenhuma irregularidade, comparando-se a outros casos em que criminosos permanecem em liberdade.