Jogo do Aviãozinho: veja quais influenciadores são investigados por divulgação de casinos online

A Polícia segue investigando influenciadores digitais que fazem a divulgação de jogos de casino online, ilegais no Brasil. A principal plataforma investigada é a casa de apostas ‘Blaze’, que possui sede na Ilha de Curaçau.

VEJA MAIS

Em reportagem exibida no Fantástico, da TV Globo, no último domingo (17), celebridades como MelMaia, Juju Salimeni, MC Kauan, Rico Melquiades e Jon Vlogs são vistos publicando vídeos para promover as plataformas de apostas com o jogo ‘Crash’, também conhecido como ‘Jogo do Aviãozinho’. Casas de apostas online são consideradas contravenção penal no Brasil.

Nos vídeos exibidos pelo televisivo, os influenciadores convidam seus seguidores a jogar e prometem grandes lucros: "Dá pra fazer uma grana muito rápido", promove Juliana Ferrari. Porém, em todos eles, são feitas ressalvas sobre perdas: "Tem que jogar com consciência, porque você pode ganhar e você pode perder", alerta Mel Maia.

No entanto, após a demonstração do jogo, os ganhos sempre são ferramenta de convencimento a quem assiste: "Aí ó! Apostei R$ 500 e ganhei R$ 1.100", conta a ex-BBB Viih Tube.

Os influenciadores mostrados na reportagem estão sendo investigados e foram procurados pela TV Globo.

Viih Tube disse que ao tomar conhecimento das denúncias contra a Blaze pediu o encerramento do contrato com a empresa. Juju Ferrari também disse que não divulga mais a Blaze e que sua relação era apenas de publicidade. Já a assessoria de Jon Vlogs afirma que ele tem contrato com a Blaze desde 2021 e que a relação é exclusivamente de influenciador, não havendo participação acionária.

Em nota, a atriz Mel Maia, por meio de seus advogados, diz que não possui conhecimento acerca de qualquer investigação envolvendo o site, tendo sido contratada apenas para realizar ações de publicidade, bem como que aguardará o desfecho do procedimento investigativo a fim de tomar as medidas cabíveis.

Rico Melquiades, MC Kauan e Juju Salimeni não se manifestaram até o momento.

Outros influenciadores como Felipe Neto, Diogo Defante, Neymar Jr. e Gkay também chegaram a fazer comerciais para a plataforma, mas não foram citados na reportagem.