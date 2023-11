Saiba quem é o surfista apontado como novo affair de Mel Maia

A atriz Mel Maia parece estar em um novo romance! Na última terça-feira (07), a influenciadora chamou atenção da web após comentar na foto do surfista João Maria, 18, no Instagram.

Na publicação, a artista de 19 anos comentou “mine”, que significa “meu” em português. No entanto, essa não foi a única vez que Mel Maia manifestou interesse no garoto. João Maria é discreto nas redes sociais, e tem apenas oito publicações em seu perfil.

O comentário da atriz também aparece em outras duas fotos do surfista, indicando um romance. "Casal de milhões", escreveu um internauta. "Meu casal", disse outra. "Bem do nada", observou um seguidor. "Eita, Mel Maia", disse outro.

Além disso, o surfista competiu recentemente em Portugal, o que animou mais ainda a web, já que a atriz estava lá também. Mel Maia está solteira desde o fim do relacionamento com MC Daniel, em agosto deste ano.

O funkeiro tem sido visto com frequência com Yasmin Brunet, atual namorada do funkeiro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)