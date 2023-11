Vizinho preso por roubo morava em condomínio de Bruna Biancardi há sete dias

Eduardo Seganfredo Vasconcelos, preso na última terça-feira (7) pela suspeita de participar do assalto à casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi em Cotia, na Grande São Paulo, morava há menos de uma semana no condomínio onde ocorreu o crime.

Segundo informações da polícia, ele havia se mudado com a família nos últimos dias e, ao tomar conhecimento sobre os vizinhos famosos, passou a planejar o assalto. Bruna Biancardi é namorada do jogador de futebol Neymar e mãe da pequena Mavie, de apenas um mês.

As imagens do circuito interno do condomínio, localizado na Granja Viana, bairro nobre de Cotia, mostram Eduardo dirigindo o carro do pai e entrando no local com dois comparsas. Após o crime, ele deixou o carro do pai no condomínio e tentou fugir a pé, mas foi capturado por guardas civis metropolitanos. Os outros dois criminosos já foram identificados, mas não foram detidos.

Vale destacar que ainda segundo a Polícia Civil, Eduardo tem passagens por tráfico de drogas, já foi condenado por vender crack e havia deixado a cadeia há menos de um ano.