MC Daniel revela ter feito harmonização facial: 'Falar que sou feio não cola mais'

MC Daniel revelou aos seguidores que recentemente fez uma harmonização facial para corrigir alguns detalhes no rosto. Depois de receber vários comentários de fãs dizendo que ele está mais bonito, o funkeiro abriu o jogo e contou o motivo de ter realizado o procedimento estético.

"Eu podia mentir para vocês, mas eu prefiro assumir. Fiz procedimentos, sim, no que estava me incomodando, mas sem excesso. Consulte um bom profissional e vê o que te incomoda. Hoje, falar que sou feio não cola", assumiu o cantor.

Em tom de humor, o namorado de Yasmin Brunet brincou com os fãs e afirmou que agora se sente completo. "Vou falar porque tem causado muita dúvida em vocês. Sim, eu fiz alguns procedimentos estéticos no rosto, troquei minhas lentes, diminuí minha gengiva, fiz harmonização. Vocês estão falando que estão começando a me achar bonito."

Além das alterações no rosto, o "falcão do funk" também trocou a lente de contato dental e reduziu a gengiva. Ainda nos stories, o MC falou que as olheiras causadas pelo cansaço são o único ponto que ainda causam incômodo.

"Eu fui correr atrás de ficar mais bonito, do que me incomodava, mas tomem cuidado com isso também, podem ver o caso que aconteceu com a menina [Luana Andrade] hoje. Eu fui cuidar do meu corpo, da minha aparência, do meu rosto, do meu sorriso, da minha pele. Por isso, hoje, vocês acham que eu estou mais bonito e, realmente, eu estou mais bonito", disse Daniel.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal)