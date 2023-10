MC Daniel diz que não tem amigo talarico e manda indireta para a ex-namorada, Mel Maia: 'Livre'

O cantor, MC Daniel, 25 anos, postou nos stories do seu Instagram uma indireta para a atriz e ex-namorada, Mel Maia. O posicionamento do artista aconteceu, após a ex-namorada divulgar que recebeu cantadas dos amigos do MC, após a separação. Saiba mais!

VEJA MAIS!

Mc Daniel escreveu no seus stories que não tem amigo Talarico e que é um homem solteiro. A indireta foi atribuída pela web a sua ex-namorada, a atriz Mel Maia. O ex-casal teve alguns momentos de idas e vindas na relação, no entanto, em agosto deste ano se separaram definitivamente.

Na rede social o MC Daniel gravou um vídeo explicando a situação, após saber que Mel recebeu cantadas de seus amigos: "Só pra deixar bem claro, eu não tenho amigo talarico e nem safado. Meus amigos eu sei quem são. Mas acaba que a gente conhece e sabe quem é safado, quem é talarico", iniciou.

"É igual pombo, tá espalhado por todo lugar. Não se preocupem, não é algo que me afeta, que fere meu ego. Não me chateia e nem me deixa triste. Quero que todo mundo seja feliz, o caminho está livre. Não sou dono de ninguém. Estou bem, estou feliz", finalizou o vídeo.

Na legenda ele escreveu: "Fafa é paz e amor. Quero ver geral feliz igual eu tô. E fazendo o que tem vontade, com quem tem vontade. Tenho absolutamente nada a ver com isso. (Apenas defendendo meus amigos)", disse.