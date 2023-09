Ex de Mel Maia, MC Daniel, é visto com ex-BBB em restaurante após The Town

MC Daniel, recém separado de Mel Maia, foi visto aproveitando pós The Town, em São Paulo. O funkeiro foi visto com Larissa Santos, que participou da última edição do Big Brother Brasil, de acordo com a página no Instagram Condomínio da Fifi. Os dois estavam em um espaço reservado de um restaurante.

VEJA MAIS

Eles tentaram manter a discrição, mas foi em vão. Inclusive, muitos fãs de Daniel ficaram chateados, já que tinham esperanças que ele voltasse com Mel Mai.

O encontro ocorreu no último dia de evento, que foi nesse domingo (10).