MC Daniel curte mensagem sobre reciprocidade e web aponta indireta para Mel Maia

O cantor MC Daniel curtiu em suas redes sociais nesta terça-feira, 29, um post sobre reciprocidade após anunciar o segundo término com a atriz Mel Maia. Para os internautas, a publicação serviu como indireta para a ex-namorada.

“Tive um relacionamento onde eu cobrava por atenção e carinho e não tive. Me tornei uma pessoa chata por cobrar tanto o que não tinha. Então aprendi que quem gosta de você, automaticamente te proporciona coisas que não precisam ser cobradas”, dizia parte do texto curtido pelo funkeiro.

Na última terça-feira, 29, MC Daniel e Mel Maia anunciaram o fim do relacionamento após terem reatado há um mês. “Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. Decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante”, escreveu a atriz.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)