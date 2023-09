MC Daniel se envolve em confusão em estrada e vai parar na delegacia de Castanhal

MC Daniel utilizou as redes sociais, na tarde desta quinta-feira (7), para compartilhar com os fãs um sufoco que vivenciou ao se deslocar entre cidades paraenses para realizar shows. Nos Stories, o funkeiro relatou, que estava a caminho de Capitão Poço para mais uma apresentação, quando foi surpreendido com um carro fechando a van de sua equipe enquanto estavam na estrada. Apesar da confusão, ele tranquilizou os seguidores e disse que estava tudo bem.

VEJA MAIS

“Tomem cuidado com brigas de trânsito, evitem sempre. Você não quem tá no outro carro e a maldade que aquela pessoa carrega”, escreveu na publicação.

Ainda no Stories, Daniel contou que o mal entendido começou quando o motorista do outro veículo alegou que a van não deu seta em dado momento da estrada, e por isso, parou a van para tirar satisfação. O MC contou que o homem desceu armado do carro e começou dar socos no vidro do veículo maior. A primeira reação do funkeiro foi comunicar a Polícia Federal.

"Explicando o que aconteceu e dando um parecer, já que está circulando vídeo de quando estávamos com a Polícia Federal, vou me explicar para não parecer que fizemos alguma coisa de errado. A gente estava andando com o carro normal, indo para Capitão Posto fazer show, um cara parou e jogou o carro em frente a van na estrada, desceu armado e deu dois socos no vidro da van. A gente acelerou, comunicou a polícia federal e ele foi abordado”, contou aos seguidores. Ele chegou a publicar uma foto em frente a Delegacia Civil de Castanhal.

A Equipe de Reportagem do Grupo Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará para saber maiores detalhes do caso.