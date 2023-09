Nova solteira Mel Maia empina bumbum com shortinho colado na academia

O fim do namoro de Mel Maia com MC Daniel não parece ter sido difícil para a atriz. Mel já postou fotos na academia malhando e em festa na casa de amigos nesta quinta-feira (31).

Mel foi ousada na academia com um cropped preto que mostrava o abdômen sequinho e empinando o grande bumbum com um shortinho.

Bumbum Mel Maia Mel Maia exibiu o bumbum malhado nas redes sociais. (Reprodução Instagram)

A atriz e o cantor terminaram sem maiores explicações sobre o motivo do término. Esse foi o segundo rompimento do ex-casal. Nenhum dos dois comentou as causas deste novo afastamento. MC Daniel comentou apenas que os dois se separaram, mas seguem amigos.

