Luciana Gimenez fala sobre ter flertado com MC Daniel em seu Podcast

Durante um episódio recente em seu podcast "Bagaceira Chique", Luciana Gimenez provocou MC Daniel, cantor de 25 anos que já teve um namoro com a atriz Mel Maia. Em um momento descontraído da entrevista, ela perguntou a ele: "Você prefere mulheres mais novas ou mais velhas? Quanto mais velha", questionou. A apresentadora deixou claro que estava brincando, mas também enfatizou que não vê nenhum problema em se envolver com alguém mais jovem, como Daniel.

Aos 54 anos, Gimenez destacou que suas preferências não estão necessariamente relacionadas à idade, mas sim ao interesse compartilhado por eventos como festas e carnaval. Para ela, vivemos em uma era em que a idade já não é um fator determinante nos relacionamentos: "A gente está vivendo um momento que não tem mais essa. Se passou dos 18 anos, cada um faz o que quer".



Com uma carreira que a mantém no comando do programa "Superpop" na RedeTV! desde 2001, Gimenez também contou como se mantém atualizada em um mundo em constante mudança. Ela descreve sua mentalidade como jovem e enfatiza sua abertura para aprender e evoluir, destacando a importância de ouvir diferentes perspectivas e permanecer interessada nas novidades.