Luciana Gimenez responde se faz sexo casual durante viagens

Já faz um tempo que Luciana Gimenez não esconde seu momento livre, leve e solta. A apresentadora está passando pela Europa, e após desfilar seu corpaço pelas praias da Grécia, ela aterrissou em Ibiza, na Espanha, e até "esbarrou" com Neymar pai e Neymar Jr. em uma balada vip.

Nas redes, a apresentadora segue compartilhando seus looks praianos e também abriu caixinha de perguntas para interagir com os fãs. Um deles quis saber se ela faz sexo casual nas viagens. "Sempre aparece alguém... alguém que gosta de mim e vem falar comigo... Tem sido interessante. Faço o que eu quero, na hora que eu quero. Sou meio devagarzinha, não gosto de muita correria. Vou no meu horário", respondeu sem rodeios.

VEJA MAIS

Confira alguns registros da apresentadora de férias pela Europa: