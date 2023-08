Luciana Gimenez compartilha registros de biquíni na Grécia: 'Sem filtro'

Luciana Gimenez acordou inspirada nesta sexta-feira, 4 e aproveitou para compartilhar com os fãs alguns cliques de biquíni em um dos lugares que mais ama e onde escolheu curtir as férias: a Grécia. A apresentadora ainda fez questão de enfatizar as imagens não possuem retoques e que escolheu os registros "ao natural" para dividir com o público nas redes sociais.

"Como eu amo esse lugar! Já que estamos nessa vibe, essa vai sem filtro e Photoshop", escreveu a apresentadora, mostrando o corpão e perguntando ainda qual dos looks era o preferido dos internautas. Nas opções, um biquíni branco com sutiã meia-taça e detalhes em metal dourado e um outro modelito vermelho com sutiã "tomara que caia" e com a parte de baixo amarrada com um lacinho. No primeiro dia deste mês, Luciana contou aos seguidores que estava curtindo férias sozinha na Grécia.

Confira alguns dos registros sensuais da apresentadora:

