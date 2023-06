Luciana Gimenez flerta com Arthur Aguiar durante entrevista

Luciana Gimenez flertou levemente com Arthur Aguiar durante uma entrevista no novo podcast Bagaceira Chique. O programa foi disponibilizado nesta quinta-feira (31), nas plataformas digitais. Brincando, a apresentadora do SuperPop perguntou se o ex-BBB tem sido muito assediado pelas mulheres. As informações foram divulgadas pela colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira.

“Você é muito assediado?”, perguntou. “Sim”, respondeu Arthur. Insistente, ela seguiu: “Chegam, chegando?”, prosseguiu. “Chegam forte, de todas as maneiras que você possa imaginar. Pelo Instagram ainda mais. Chegam de todas as formas, dizendo que querem me ver, mandam o telefone, nudes… E não acho isso ruim não. Se tá afim, não vejo problema. Não vejo como um problema elas tomarem atitude”, respondeu o ex-BBB.

O ator fica incomodado quando recebe fotos íntimas de pessoas que não conhece ou tem qualquer relação. “Tem coisas que não fazem sentido serem antes, como me mandar nudes. Não faz sentido eu receber esse tipo de coisa, mais ainda me enviar sem me conhecer. Não vai ser isso que vai me fazer ter interesse”, apontou.

A conversa ficou animada entre os dois quando Luciana perguntou sobre quantas vezes por dia Arthur Aguiar gosta de fazer sexo. Quando o ator respondeu que todos os dias. Luciana emendou pergunta sobre o horário que ele prefere manter relações. O ator respondeu que de manhã.

“Que horas você acorda, só pra eu saber? Sua namorada tem que acordar cedo então, pra pelo menos dar um bom dia e depois voltar a dormir”, brincou a apresentadora. “Um bom dia é legal”, respondeu Arthur. “Que horas você acorda? Não me respondeu”, falou Luciana. “Sete horas”, disse o empresário. “Muito cedo”, lamentou a apresentadora do SuperPop. “Posso acordar às oito”, rebateu o rapaz brincando.