Luciana Gimenez é internada após sentir fortes dores nas pernas; relembre acidente da apresentadora

A modelo e apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, foi internada em um hospital de São Paulo na manhã desta quarta-feira (17) após sentir fortes dores nas pernas. Em janeiro deste ano, Gimenez fraturou as duas pernas após sofrer um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos.

Segundo a assessoria de imprensa da apresentadora, Gimenez sentiu dores enquanto participava de uma sessão de fotos na noite de terça-feira (16). Ela foi internada no Hospital Sírio-Libanês e segue em observação.

Em sua conta no Instagram, a apresentadora agradeceu a preocupação de seus fãs e afirmou que em breve dará novas notícias sobre o ocorrido:

“Bom dia para todos vocês que mandaram mensagens amorosas. Queria agradecer e dizer que sim, estou no hospital. Vou melhorar. Ontem eu estava na academia, hoje estou no hospital. A vida é assim. Um beijo e já trago mais notícias”, disse Gimenez em um vídeo compartilhado em sua conta na rede social.

O acidente de Luciana Gimenez

A apresentadora Luciana Gimenez andava de esqui com seus dois filhos quando sofreu um acidente que provocou a fratura de suas duas pernas. Na época, a modelo relatou ter tido dificuldade para lidar com as dores que eram muito intensas e que precisou tomar medicamentos injetáveis na barriga para não ter trombose.

Em um relato, Gimenez contou que nunca havia quebrado nenhuma parte do corpo e que na época do acidente sentia muito medo. Ela também chegou a declarar no momento do acidente a dor era tão intensa que só conseguia gritar, e que precisou chegar ao hospital para ser medicada com substâncias mais fortes, tendo que esperar cerca de 30 minutos para ser resgatada.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)