Luciana Gimenez revela que Mick Jagger e a namorada ofereceram ajuda após acidente

Após sofrer um acidente quando esquiava em Aspen, no Colorado (EUA), no começo deste ano, Luciana Gimenez falou sobre o ocorrido. Na ocasião, ela quebrou a perna em seis partes.

A apresentadora disse recebeu o apoio de Mick Jagger, pai do seu filho: “Ele entrou em contato imediatamente, perguntando se ele poderia fazer alguma coisa para ajudar, se eu precisava de alguma coisa. Assim como a namorada dele, Mel”.

VEJA MAIS

Em entrevista ao The Daily Mail, Luciana detalhou como foi o acidente. “No início do dia, minhas botas pareciam frouxas. Então, voltei para o hotel e troquei, mas as novas pareciam um pouco apertadas. Não parecia muito bom, mas não era nada que me preocupasse”, começou.

“Eu estava em uma corrida azul [uma das gradações de velocidade da pista em que ela descia]. Não estava indo particularmente rápido, mas ultrapassei meus filhos, quando, normalmente, estaria atrás. Lucas gritou ‘Devagar, mãe!’ e, de repente, eu tinha consciência apenas de perder o controle”, acrescentou.