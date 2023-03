Luciana Gimenez chora e diz que não sente melhora na perna fraturada

A apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, que comanda o programa “SuperPop”, da RedeTV!, chorou em desabafo nas suas redes sociais e disse que não sente melhoria na perna. Em janeiro, a modelo sofreu um grave acidente em uma estação de esqui, em Aspen, nos Estados Unidos, onde fraturou o membro inferior em quatro partes e foi submetida a cirurgia de emergência.

"Hoje é um dia que não está sendo tão legal, normalmente não compartilho isso, e me falaram 'por que você não mostra isso também?'. Para chegar aqui falar o que vim falar para vocês foi muito difícil. Tem dias muito bons, que a gente acorda feliz, vai pra fisioterapia e acredita que vai melhorar. E tem dias como hoje, que olho para minha perna e não consigo ver uma melhora", expressou.

VEJA MAIS

Ela continuou dizendo sobre estar cansada de estar impossibilitada de fazer o que gostava. "As pessoas falam 'você está ótima'. Não estou. Estou com uma fratura de nove semanas e eu, realmente, queria parar de falar desse assunto. Hoje eu acordei com uma Luciana que não está muito a fim de ter uma perna quebrada. Hoje eu só queria acordar, fazer minhas coisas, minha rotina, correr com meu filho, ir à praia, ou trabalhar de salto alto. E hoje não tá fácil", disse Luciana, aos prantos.

Apesar das dificuldades, a modelo e empresária diz ser grata por poder ter acesso aos cuidados necessários. "Todos os dias é como e eu tivesse acordado e não tivesse no lugar que eu estava. Ao mesmo tempo, eu sou grata por toda a assistência que tenho, rede de apoio. É uma culpa junto de uma gratidão e um pouco de tristeza".

Mostrando a evolução das sessões de fisioterapia, no dia 08/02 a apresentadora publicou imagens em seu Instagram em que aparece de muletas comemorando a volta para seu programa na RedeTV!. “Minha conquista de hoje é voltar para o meu programa, minha segunda casa.”

O acidente de Luciana Gimenez ocorreu no dia 7 de janeiro na cidade de Aspen, nos Estados Unidos, enquanto esquiava “em alta velocidade em uma pista mais íngreme. Ao tentar parar, aconteceu o acidente”. Na ocasião, Gimenez estava aproveitando suas férias com os filhos Lucas e Lorenzo.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)